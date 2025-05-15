Мировые цены на нефть сегодня

Во время торгов в четверг, 15 мая, эталонные бренды нефти резко упали в цене. Нефть реагирует сразу на несколько сигналов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Во-первых, на цены на нефть влияют ожидания относительно потенциальной ядерной сделки между США и Ираном. Мол, Иран готов согласиться на сделку, если США отменят свои экономические санкции. Кроме того, один из чиновников заявил, что Иран откажется от высокообогащенного урана ради сделки.

Напомним, что в конце февраля США ввели санкции против "теневого флота" Ирана. Также на цены на нефть давит неожиданное увеличение резервов в США на прошлой неделе, что усилило беспокойство инвесторов относительно избыточного предложения.

Сколько стоит нефть сегодня

Цена нефти Brent упала на 1,49 доллара или на 2,3%. Цена нефти колеблется на уровне 64,60 доллара за баррель. Нефть West Texas Intermediate подешевела на 1,46 доллара или на 2,3% до 61,69 доллара за баррель. За предыдущий день эталонные бренды нефти просели в цене на 0,8%.

По данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: