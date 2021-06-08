Президент Сальвадора Наиб Букел во время конференции "Bitcoin 2021" в Майами объявил о сотрудничестве Сальвадора с компанией цифровых кошельков Strike. С помощью технологии биткоин они построят современную финансовую инфраструктуру страны.

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На следующей неделе я предоставлю парламенту законопроект, который делает биткоины законным платежным средством,

– сказал Букел.

Джек Маллерс, основатель платежной платформы Lightning Network Strike, заявил, что биткоин – это надежная защита экономики от инфляции . Более того, биткоин как платежное средство принесет пользу не только стране, но и:

обычным гражданам;

бизнесу;

пользователям государственных услуг.

Наличные в Сальвадоре Это страна, в которой существенно преобладает наличность – около 70% людей не имеют банковских счетов или кредитных карт. Денежные переводы или деньги, которые мигранты отправляют домой, составляют более 20% ВВП Сальвадора. Имеющиеся способы международных переводов денег взимают комиссию в 10% и более, а сам перевод может длиться дни. Иногда люди решают самостоятельно привозить или вывозить деньги, потому что так дешевле.

Вот почему в биткоине, как платежном средстве, видят пользу для всех. Ведь доступ к нему смогут получить все, переводы происходить мгновенно и с небольшой комиссией.

Интересно, что это не первый шаг Сальвадора в направлении легализации биткоина. В марте Strike запустил там свое приложение для мобильных платежей , и он быстро стал приложением номер один в стране.