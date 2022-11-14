Цены на нефть в мире
В понедельник, 14 ноября, цена нефти Brent составляет на уровне 96,05 долларов за баррель, согласно данным Finance! Yahoo. Нефть в цене выросла на 0,06%.
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Цены на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) составляют 88,90 долларов за баррель, упав на 0,07%. Контракты на WTI в пятницу стоили 88,86 доллара за баррель.
По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:
- Марка нефти Brent торгуется на уровне 96,04 доллара за баррель;
- Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 88,83 доллара за баррель.
Почему нефть выросла в цене
По данным от Reuters, цены на нефть продолжили расти после того, как Китай ослабил некоторые из своих строгих ограничений из-за COVID-19. Это усилило надежды на восстановление экономической активности и спроса в Китае, крупнейшем импортере сырой нефти в мире.
Рынок был слишком оптимистичен. Зимой вирус будет распространяться быстрее, а быстрый рост случаев заболевания не позволяет китайскому правительству скорректировать политику нулевого уровня COVID.
– сказал Леон Ли, шанхайский аналитик CMC Markets.
Ослабление ограничений включило:
- сокращение времени карантина для близких контактов заболевших и прибывающих путешественников на два дня;
- отмена штрафа для авиакомпаний за ввоз инфицированных пассажиров.
Последнее ослабление карантинных требований, безусловно, является шагом в правильном направлении, но рынку, вероятно, потребуется дальнейшее смягчение, чтобы сохранить этот недавний энтузиазм,
– говорится в заметке ING.
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Что говорят эксперты
- По прогнозам от экспертов Goldman Sachs, стоимость нефти марки Brent может возрасти до 130 долларов за баррель до конца 2022 года. Они подчеркивают, что на рынке фиксируют дефицит, даже несмотря на замедление экономического роста, поэтому это влечет цены вверх.
- Эксперты из Bank of America считают, что цена на нефть WTI в среднем может торговаться по цене в 100 долларов, а в 2023 году цена упадет до 95 долларов за баррель.
- Если же сценарий с рецессией станет реальностью, то прогнозируют, что нефть может обвалиться до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос, согласно отчету Citigroup.