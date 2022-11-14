Член совета управляющих ФРС подчеркнул, что учетная ставка будет поднята до необходимого уровня для сдерживания инфляции. Этот процесс, по его словам, может быть длительным.

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Реакция финансовых рынков

Инвесторы одобрительно восприняли печатный показатель инфляции, опубликованный в четверг, подняв акции на лучшую неделю с июня. Индекс S&P 500 SPX +0,92% закрылся на 5,9% выше недели.

Данные показали, что годовой уровень потребительской инфляции снизился до 7,7% с 8,2%, что является самым низким уровнем января. В июне инфляция достигла максимума почти за 41 год и составила 9,1%.

Уоллер подчеркнул, что некоторые доказательства того, что инфляция снижается – это хорошо, но отметил, что были и другие периоды за последний год, когда казалось, что инфляция снижалась.

Мы увидим продолжение такой динамики и инфляцию, которая медленно начнет падать, прежде чем действительно начнем думать о том, чтобы снять ногу с тормозов,

- сказал Уоллер

Он добавил, что ФРС должна пройти долгий путь, чтобы снизить инфляцию. Ставки будут продолжать расти и оставаться высокими некоторое время, пока инфляция не приблизится к желаемой цели.

Каким будет повышение процентной ставки

ФРС сейчас сосредоточена на том, насколько высокими должны быть ставки, чтобы снизить инфляцию. По словам Уоллера, на двух последующих заседаниях процентная ставка может быть поднята по 50 базисным пунктам.

На своем последнем заседании в начале этого месяца ФРС сообщила, что может замедлить темпы повышения ставок на следующих заседаниях. В то же время глава ФРС Джером Пауэлл сказал, что, вероятно, процентная ставка достигнет уровня будет выше 4,5%-4,75%.

Напомним, с марта центральный банк повысил ставки почти на 400 базисных пунктов, включая четыре подряд повышения на 75 базисных пунктов, которые были почти неслыханными к этому году.

Напомним, на последнем совещании процентная ставка была повышена до диапазона 3,75% - 4%. ФРС проведет следующее заседание 13-14 декабря, а затем снова 31 января – 1 февраля.