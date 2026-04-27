Этот металл подорожает больше чем ожидалось в 2026 году

Аналитики изменили свой прогноз относительно цен на золото. Ожидается, что указанный металл ощутимо подорожает. В то же время он не пересечет границу – 5 000 долларов за унцию.

Что влияет на стоимость золота сейчас?

Сейчас аналитики и трейдеры ожидают роста цены золота до 4 916 долларов за унцию, сообщает Reuters.

Что будет влиять на стоимость золота:

возрастет спрос Центробанков на золото;

увеличится экономическая неопределенность в мире.

Важно! Эти факторы компенсируют риски, связанные с ростом инфляции и довольно жесткими политическими ставками, возникшие из-за конфликта на Ближнем Востоке.

После стремительного рекордного роста, который поднял цены на золото до около 5 595 долларов за унцию за унцию в конце января, цены упали примерно на 11% после того, как США и Израиль начали удары по Ирану в конце февраля, поскольку инвесторы спешили повышать ликвидность,

– говорится в сообщении.

Заметим, уровень 5 500 долларов за унцию, по мнению аналитиков, завышен. Вероятно, указанный металл пока не будет достигать такого значения.

Сколько стоит золото сейчас?

Сегодня стоимость золота остается стабильной, сообщает Reuters. Этот металл теперь стоит:

спотовая стоимость золота фиксируется на уровне – 4 707,16 доллара за унцию;

фьючерсы на золото США с поставкой в июне упали на 0,4% до – 4 722,60 доллара за унцию.

Обратите внимание! Рынок золота довольно осторожный перед заседанием Центробанков. Речь идет, частности, о регуляторах Японии, Великобритании и Европы.

Главное сообщение, к которому готовятся трейдеры, заключается в том, что центральные банки будут более жесткими, чем раньше, из-за того, что цены на нефть выросли и повысили инфляционное давление,

– отметил аналитик рынка City Index and FOREX Фавад Разакзада.

Как изменились цены на другие драгоценные металлы?