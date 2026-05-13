Золото падает: рынок ожидает новостей от Трампа

Цена на золото сегодня упала. Этому способствовало сразу несколько факторов. В частности, были опубликованы сильные данные об инфляции в США. Это уменьшило спекуляции относительно возможного изменения процентных ставок.

Как на цену золота влияет встреча Си и Трампа?

Сейчас рынок находится в ожидании от результатов встречи Трампа и Си, сообщает Reuters.

Прогнозы делать трудно. Ведь ранее Трамп говорил, что он планирует обсудить с Си Иран. А вчера американский президент указал на другое. Трамп сказал, что основной вопрос, который будет поднят во время встречи с китайским правительством, – торговля. А войну на Ближнем Востоке США смогут остановить сами, сообщает Reuters.

Заметим, с начала войны в Иране, то есть с конца февраля, золото упало в цене. Оно снизилось более чем на 10%.

Какие еще факторы сейчас влияют на цену золота?

Доллар установил новый недельный максимум. Это сделало слитки, измеряемые в долларах, дороже для владельцев других валют.

Кроме этого, тенденций, указывающих на изменение процентных ставок пока нет. В частности, уровень инфляции в США растет.

Обратите внимание! Золото считается инструментом, позволяющим защититься от инфляции. В то же время высокие ставки могут обременить этот актив.

Ожидается, что вчерашние высокие данные по инфляции дольше удержат ФРС от изменений, но все еще с уклоном на ослабление. Это, вероятно, сохранит боковой тренд (золота) в краткосрочной перспективе. В целом экономические данные США будут влиять на золото, и если мы увидим некоторое замедление роста, это должно поддержать желтый металл,

– указывает аналитик UBS Джованни Стауново.

Как изменилась цена золота 13 мая?

Сегодня спотовая цена на золото снизилась на 0,2%. Она упала до 4 703,49 доллара за унцию.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в июне, в свою очередь, выросли. Они увеличились на 0,5% и достигли – 4 711,80 доллара за унцию.

Что происходит с ценами на другие драгоценные металлы?