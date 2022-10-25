Актуальные данные о ценах на нефть

Во вторник, 25 октября, марка нефти Brent завершает день с ценой на уровне 92,95 доллара за баррель. С начала сессии котировки этой марки упали на 0,33%, согласно данным Finance! Yahoo. В то время как по сравнению с предыдущим торговым днем, нефть подешевела на 0,50 доллара.

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В то время как контракты на американскую марку нефти – West Texas Intermediate – стоят 84,98 доллара за баррель, что на 0,17 доллара больше чем днем ранее. В то же время, за сегодняшнюю торговую сессию эта марка выросла в цене 0,48%. В общем, обе марки дня в течение дня росли в цене, несмотря на то, что день они завершают с разной динамикой.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 93,00 доллара за баррель (-0,42 доллара);

за баррель (-0,42 доллара); Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 85,04 доллара за баррель (+0,23 доллара).

Что происходит на рынке нефти

На 25 октября одним из ключевых факторов влияния на рынке нефти стал доллар, существенно ослабивший свои позиции против корзины из 6 валют основных торговых партнеров США.

Кроме того, важную роль сыграли заявления министра энергетики Саудовской Аравии о проблемах поставки сырья, пишет Reuters. Он выделил следующие моменты:

Использование запасов энергоносителей – механизм манипуляции рынками;

Потеря резервов может быть болезненной в ближайшие месяцы.

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