Актуальні дані про ціни на нафту
У вівторок, 25 жовтня, марка нафти Brent завершує день з ціною на рівні 92,95 долара за барель. З початку сесії котирування цієї марки впали на 0,33%, згідно з даними Finance!Yahoo. Тоді, як порівняно з попереднім торговим днем, нафта подешевшала на 0,50 долара.
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Тоді як контракти на американську марку нафти – West Texas Intermediate – коштують 84,98 долара за барель, що на 0,17 долара більше ніж днем раніше. Водночас за сьогоднішню торгову сесію ця марка виросла в ціні 0,48%. Загалом обидві марки дня протягом дня зростали в ціні, попри те, що день вони завершують з різною динамікою.
За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на наступних рівнях:
- Марка нафти Brent торгується на рівні 93,00 долара за барель (- 0,42 долара);
- Барель американської нафти WTI торгується за ціною 85,04 долара за барель (+ 0,23 долара).
Що відбувається на ринку нафти
Станом на 25 жовтня одним із ключових факторів впливу на ринку нафти став долар, який істотно послабив свої позиції проти кошика з 6 валют основних торгових партнерів США.
Крім того, важливу роль відіграли заяви міністра енергетики Саудівської Аравії про проблеми із постачанням сировини, пише Reuters. Він виділив такі моменти:
- Використання запасів енергоносіїв – це механізм маніпуляції ринками;
- Втрата резервів може бути болючою в найближчі місяці.
Прогнози щодо цін на нафту від професіоналів:
- Експерти Goldman Sachs очікують, що вартість нафти марки Brent може зрости до 130 доларів за барель до кінця 2022 року. Підкреслюють, що на ринку фіксують дефіцит навіть попри сповільнення економічного зростання, тож це тягне ціни вгору.
- Тоді як експерти з Bank of America вважають, що цього року нафта WTI в середньому може торгуватися за ціною у 100 доларів, тоді як у 2023 році ціна впаде до 95 доларів за барель.
- Якщо ж сценарій з рецесією стане реальністю, то прогнозують, що нафта може обвалитися аж до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів у 2023 році. Адже це безпосередньо вплине на попит, згідно зі звітом Citigroup.
- Натомість у Fitch Solutions в новому прогнозі зазначили, що у 2022 році вартість барелів Brent може досягнути 105 доларів, тоді як наступного року знизиться до 85 доларів за барель.