Актуальні дані про ціни на нафту

У вівторок, 25 жовтня, марка нафти Brent завершує день з ціною на рівні 92,95 долара за барель. З початку сесії котирування цієї марки впали на 0,33%, згідно з даними Finance!Yahoo. Тоді, як порівняно з попереднім торговим днем, нафта подешевшала на 0,50 долара.

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Тоді як контракти на американську марку нафти – West Texas Intermediate – коштують 84,98 долара за барель, що на 0,17 долара більше ніж днем раніше. Водночас за сьогоднішню торгову сесію ця марка виросла в ціні 0,48%. Загалом обидві марки дня протягом дня зростали в ціні, попри те, що день вони завершують з різною динамікою.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на наступних рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 93,00 долара за барель (- 0,42 долара);

за барель (- 0,42 долара); Барель американської нафти WTI торгується за ціною 85,04 долара за барель (+ 0,23 долара).

Що відбувається на ринку нафти

Станом на 25 жовтня одним із ключових факторів впливу на ринку нафти став долар, який істотно послабив свої позиції проти кошика з 6 валют основних торгових партнерів США.

Крім того, важливу роль відіграли заяви міністра енергетики Саудівської Аравії про проблеми із постачанням сировини, пише Reuters. Він виділив такі моменти:

Використання запасів енергоносіїв – це механізм маніпуляції ринками;

Втрата резервів може бути болючою в найближчі місяці.

Прогнози щодо цін на нафту від професіоналів: