Индекс доллара США во вторник, 25 октября, продолжает терять позиции на рынке. Этому способствовали данные по ослаблению экономики США.

Актуально Инвестиционный бум в мире: как начать и избежать мошенников

Позиции доллара США на рынке

К моменту создания этого материала, котировки Индекса доллара США колеблются на уровне 110,76, сообщает Yahoo!Finance. С начала торгового дня этот показатель снизился на 1,10%. Крайние позиции для Индекса доллара за год:

Максимально этот показатель в годовом расчете достигал отметки на уровне 114,78 ;

; Тогда как минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 93,28, согласно данным CNBC.

Справка! Индекс доллара США – это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

В то же время котировки WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) торгуются на уровне 110,83 согласно данным WSJ. С начала сессии этот показатель упал на 1,01%. Актуальные данные по WSJ Dollar Index за последний год:

За последний месяц этот показатель утратил 2,84%;

За 3 месяца индекс усилил позиции на 3,43%;

С начала 2022 года WSJ Dollar Index вырос на 15,52%;

За 12 месяцев Индекс укрепил свои позиции на 18%.

Как изменились позиции других валют

Фунт вырос на 1,64% на рынке после новостей о том, что новым премьер-министром Великобритании станет Риши Сунак. Валюта взлетела до сильнейшего уровня с 15 сентября 2022 года. Однако валютные стратеги предупреждают, что фунт и дальше будет под давлением, по данным Reuters. В 2022 году британская валюта потеряла 16% по отношению к доллару США.

В то же время евро стабилизировался на рынке накануне ожидаемого нового поднятия ставок Европейским центральным банком в четверг, согласно CNBC. В общей сложности на сегодняшних торгах евро упал 0,1%, однако валюта торговалась на уровне близком к своему максимуму, который зафиксировали в начале октября.

Больше об актуальной ситуации на рынке:

На сегодняшних торгах котировки колебались в диапазоне 110,76 – 112,13, согласно Yahoo! Finance;

согласно Yahoo! Finance; Доллар США упал до минимума за 3 недели на фоне данных по ослаблению американской экономики. Это привело к смягчению ожиданий темпов дальнейшего поднятия ставок, пишет издание Reuters;

Дело в том, что ослабление позиций доллара на рынке зафиксировали на фоне признаков, свидетельствующих о замедлении крупнейшей экономики мира из-за монетарной политики Федерального резерва;

В Citigroup считают, что доллар будет укреплять позиции на рынке, пока будет продолжаться экономический спад, ведь при таких условиях именно эта валюта становится "самым безопасным убежищем".