Как банки Украины справились с повышением налога

Первый заместитель главы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова рассказала о последствиях повышения налога на прибыль банков. Напомним, что в 2024 году налог для украинских кредиторов повысили с 25% до 50%, пишет 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Екатерина Рожкова заявила, что повышение налога грозило ряду банков падением капитала ниже нормативного значения. Эксперт добавила, что почти все кредиторы справились, подметив, что окончательно понять ситуацию получится после получения аудиторских отчетов в апреле.

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В то же время первый заместитель главы НБУ заявила, что на сегодня только один банк в Украине будет иметь недостаточный уровень капитала. Речь идет о государственном "Укрэксимбанк", который функционирует с 1992 года.

Рожкова также сообщила, что государственный банк "Сенс Банк" ввел адаптированную программу капитализации по результатам предварительной оценки устойчивости и функционирует в ее пределах. Добавим, что Украина национализировала "Сенс-Банк" в 2023 году. До этого кредитор принадлежал подсанкционным россиянам: