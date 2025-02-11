Как рынок металлов реагирует на пошлины от Трампа

Дональд Трамп объявил о введении 25% тарифа на импорт стали и алюминия без исключений ни для одной страны. Кроме того, президент США заявил, что также рассматривает возможность ведения тарифов на медь. Накануне трейдеры массовую покупали медь, алюминий и сталь, спровоцировав существенный рост цен. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Для понимания, резко увеличился разрыв в ценах на металлы между американскими и европейскими рынками. Например, фьючерсы на медь на бирже Comex в Нью-Йорке превысили цены в Лондоне более чем на 800 долларов за тонну. Это рекордный разрыв с начала 2020 года.

Для примера, 10 февраля 2025 года стоимость меди на бирже Comex выросла более чем на 2%. Цена металла пересекла отметку 10 тысяч долларов за тонну. Фактически трейдеры пытаются купить большие объемы металла до введения новых таможенных пошлин.

К теме! По состоянию на 11 февраля цена тонны меди на Лондонской бирже металлов колеблется на уровне 9447,5 доллара. Металл демонстрирует положительную динамику на рынке.