До 500 гривен за килограмм: какой лом покупают по самым высоким ценам в Украине

На сдаче лома можно заработать дополнительные средства, однако следует учитывать, что цены отличаются в зависимости от видов металла. В частности существуют отдельные виды лома, из-за чего стоимость тоже будет иной.

Сколько будет стоить самый дорогой металл?

О том, от чего зависят цены металлов и соответствующего лома, пишут Новости.LIVE.

На сдаче металлолома можно заработать дополнительные деньги. Однако нужно знать, какой именно металл является самым выгодным. Например, из-за востребованности на рынке и привычной высокой цены.

Так, одним из самых дорогих металлов является медь. Этот ресурс используют также в переработке. Таким образом удается уменьшить затраты на добычу и минимизировать негативное влияние процесса на среду.

Ценность металла металла объясняют ее физико-химические особенности:

высокая электропроводность; устойчивость к коррозии; сохранение свойств после плавления.

В издании проанализировали официальные сайты компаний, занимающихся накоплением лома, и сравнили цены.

За один килограмм лома меди продавец в разных областях Украины может получить от компаний такие средства:

Киевская – от 300 до 440 гривен;

Запорожская – от 435 до 500 гривен;

Винницкая – от 370 до 480 гривен;

Львовская – от 390 до 460 гривен;

Днепропетровская – от 480 до 500 гривен;

Одесская – от 450 до 475 гривен;

Сумская – от 300 до 480 гривен;

Харьковская – от 400 до 500 гривен.

Однако важно также учитывать, какой вид конкретного металла сдает человек. Например, может быть обычная чистая медь. Но также случается луженая медь (как газовые колонки), медь в стекловолокне, фольга или даже медная стружка. В зависимости от вида лома меди цены будут колебаться в пределах 300 – 440 гривен/килограмм.

Какой металл является самым дорогим и где его искать

Больше всего можно заработать на таких металлах как молибден, олово, вольфрам, никель. Например, килограмм молибдена покупают за более 1600 гривен.

Однако найти такие металлы у себя в гараже или во дворе – сложнее, чем медь, латунь и бронзу. Поэтому, даже если цена на металл меньше, но по количеству его больше – шансы получить выгоду есть. Главное обращать внимание на то, что фактически лежит у нас под ногами. Металлоломом может быть инструмент, сломанная техника или даже какие-то материалы для ремонта.

Отдельная категория – лом золота. Металл считается одним из самых ценных на мировом рынке, он является валютой вложений, поэтому цены даже на лом соответствующие. Хотя и нужно учитывать пробу, из которой изготовили изделие или украшение. Так, за один грамм 999 пробы можно получить от 6 632,56 гривны. Дешевле всего будет стоить проба 333, где цена одного грамма – 2 210,85 гривны.