Как переговоры США и Ирана повлияли на цену золота?
Потенциальное заключение мирного соглашения между Ираном и США заставило доллар снизиться, сообщает Reuters.
Обратите внимание! Этот фактор также повлиял на смягчение прогнозов относительно роста инфляции.
Трамп в субботу заявил, что США и Иран нашли общий язык. Однако они еще не смогли договориться относительно некоторых аспектов. В частности, об открытии Ормузского пролива.
В воскресенье Трамп сделал новое заявление. Как известно, американский президент приказал своим представителям не спешить заключать сделки с Ираном.
Важно! Несмотря на повторное заявление Трампа, рынок показывает, что он больше ориентируется ну субботние слова американского президента.
Трамп вселяет надежды на рынке по определенной сделки с Ираном, которая может привести к повторному открытию Ормузского пролива. Эта перспектива повлияла на цены на нефть и, как следствие, дала золоту желаемый скачок с точки зрения инфляции,
– отметил главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер.
Интересно, что государственный секретарь Марко Рубио сделал более резкое заявление. Он указал, что США договорятся с Ираном или решат этот вопрос другим способом, сообщает Reuters.
Сейчас рынок продемонстрировал следующие изменения:
- цены на нефть достигают двухнедельного минимума (такие изменения влияют на снижение рисков по росту уровня инфляции);
- доллар снизился до самого низкого уровня за неделю (это сделало слитки в долларах доступными для владельцев других валют).
Как изменились цены на золото 25 мая 2026 года?
- Спотовая стоимость золота выросла на 1,1%. Цена этого металла достигла – 4 559,07 доллара за унцию.
- Фьючерсы на золото в США с поставкой в июне выросли в цене на 0,8%. Они достигли 4 559,80 доллара за унцию.
Как изменились цены на другие металлы?
Спотовое серебро подорожало на 1,3%. Оно достигло – 77,9 доллара за унцию.
Платина подорожала на 2,3%. Теперь она стоит – 1 966,59 доллара за унцию.
Палладий вырос в цене на 2,7%. Теперь он имеет цену – 1 384,70 доллара за унцию.