Скільки буде коштувати найдорожчий метал?

Про те, від чого залежать ціни металів та відповідного брухту, пишуть Новини.LIVE.

На здачі металобрухту можна заробити додаткові гроші. Однак потрібно знати, який саме метал є найвигіднішим. Наприклад, через затребуваність на ринку та звичну високу ціну.

Так, одним із найдорожчих металів є мідь. Цей ресурс використовують також в переробці. У такий спосіб вдається зменшити витрати на видобуток і мінімізувати негативний вплив процесу на середовище.

Цінність металу пояснюють її фізико-хімічні особливості:

висока електропровідність; стійкість до корозії; збереження властивостей після плавлення.

У виданні проаналізували офіційні сайти компаній, що займаються накопиченням брухту, та порівняли ціни.

За один кілограм брухту міді продавець у різних областях України може отримати від компаній такі кошти:

Київська – від 300 до 440 гривень;

Запорізька – від 435 до 500 гривень;

Вінницька – від 370 до 480 гривень;

Львівська – від 390 до 460 гривень;

Дніпропетровська – від 480 до 500 гривень;

Одеська – від 450 до 475 гривень;

Сумська – від 300 до 480 гривень;

Харківська – від 400 до 500 гривень.

Однак важливо також враховувати, який вид конкретного металу здає людина. Наприклад, може бути звичайна чиста мідь. Але також трапляється луджена мідь (як газові колонки), мідь у скловолокні, фольга чи навіть мідна стружка. Залежно від виду брухту міді ціни коливатимуться в межах 300 – 440 гривень/кілограм.

Який метал є найдорожчим і де його шукати

Найбільше можна заробити на таких металах як молібден, олово, вольфрам, нікель. Наприклад, кілограм молібдену купують за понад 1600 гривень.

Однак знайти такі метали в себе у гаражі чи на подвір'ї – складніше, ніж мідь, латунь і бронзу. Тож, навіть якщо ціна на метал менша, але по кількості його більше – шанси отримати вигоду є. Головне звертати увагу на те, що фактично лежить у нас під ногами. Металобрухтом може бути інструмент, зламана техніка чи навіть якісь матеріали для ремонту.

Окрема категорія – лом золота. Метал вважається одним із найцінніших на світовому ринку, він є валютою вкладень, тож ціни навіть на лом відповідні. Хоча й потрібно враховувати пробу, із якої виготовили виріб чи прикрасу. Так, за один грам 999 проби можна отримати від 6 632,56 гривні. Найдешевше буде коштувати проба 333, де ціна одного грама – 2 210,85 гривні.