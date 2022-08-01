Сколько стоит нефть

Фьючерсы на нефть марки Brent в понедельник, 1 августа 2022 года, торгуются на уровне 109,98 доллара за баррель. С момента открытия рынка нефть подешевела на 0,03%, по данным Finance! Yahoo.

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В то же время сентябрьские контракты на нефть эталонной американской марки WTI сейчас стоят 93,74 доллара за баррель. С начала торговой сессии данная марка выросла в цене на 4,59%.

Какие сценарии развития на рынке нефти возможны

На сегодняшний день динамика на рынке нефти сильно зависит от того, когда и будет ли вообще рецессия. Если ее не будет, то Goldman Sachs прогнозирует, что стоимость нефти Brent этим летом может возрасти до 140 долларов за баррель. В то время как Королевский банк Канады ожидает, что сырье может подорожать до 150 долларов и выше за баррель в течение следующих 18 месяцев.

В то же время при условии развития сценария с рецессией, то нефть может обвалиться в цене до 65 долларов в этом году, с последующим падением до 45 долларов в следующем году, прогнозирует Citigroup. Дело в том, что рецессия повлияет на спрос на нефть в мире.

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