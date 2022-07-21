Сколько стоит нефть

Августовские фьючерсы марки Brent торгуются на уровне 101,93 доллара на момент написания материала. С открытия рынка цена опустилась на 5 долларов.

торгуются на уровне 101,93 доллара на момент написания материала. С открытия рынка цена опустилась на 5 долларов. Августовские фьючерсы WTI торгуются на уровне 95,28 доллара, по данным Yahoo! Finance, что на 4,61% меньше, чем на открытии рынка.

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Почему нефть дешевеет

Европейский центральный банк намерен повысить процентную ставку в борьбе с инфляцией. Это решение может снизить спрос на нефть, поскольку повышение учетной ставки не стимулирует экономическое развитие, а наоборот. Следовательно, с низким спросом цены на нефть упадут. ЕЦБ далеко не первый центробанк, который значительно повысит ставки. Это уже делают США и другие страны.

Также на рынок повлияло решение Ливии. Африканская страна наконец-то восстановила добычу сырой нефти на нескольких месторождениях. Напомним, что в стране было недельное ограничение на экспорт нефти.

Обратите внимание! Запасы бензина в США ощутимо выросли – на 3,5 миллиона баррелей в неделю, что существенно превысило прогнозы аналитиков.

Прогнозы для рынка нефти

Аналитики не могут однозначно ответить на вопрос, какими будут цены на нефть до конца года. Все потому, что никто не знает, когда ждать глобальную рецессию, которая, скорее всего, наступит. Ведь с глобальной рецессией снизится спрос на нефть, а с ним и цены.

Если ее не будет, то Goldman Sachs ожидает, что стоимость нефти Brent этим летом может возрасти до 140 долларов за баррель. Королевский банк Канады ожидает, что нефть может подняться в цене до 150 долларов и выше за баррель в течение следующих 18 месяцев.

за баррель. Королевский банк Канады ожидает, что нефть может подняться в цене до 150 долларов и выше за баррель в течение следующих 18 месяцев. Если же рецессия таки наступит, то нефть может упасть в цене до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в следующем году, прогнозирует Citigroup.

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