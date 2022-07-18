Скільки коштує нафта

Серпневі ф'ючерси марки Brent торгуються на рівні 105,96 долара на момент написання матеріалу. З відкриття ринку ціна піднялася на понад 4%.

торгуються на рівні 105,96 долара на момент написання матеріалу. З відкриття ринку ціна піднялася на понад 4%. Серпневі ф'ючерси WTI торгуються на рівні 101,68 долара, за даними Yahoo!Finance, що на 4,19% більше, ніж на відкритті ринку.

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Чому нафта дорожчає

Ціна на нафту зросла після того, як переговори президента США Джо Байдена на Близькому Сході завершилися без домовленості про збільшення поставок нафти.

Байден сподівався, що Саудівська Аравія зобов'яжеться збільшити видобуток нафти і таким чином послабити тиск, який утворився на глобальному ринку. Але міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан Аль Сауд заявив, що на саміті не обговорювали нафту – країни ОПЕК продовжать самостійно визначатимуть обсяги видобутку.

Прогнози для ринку нафти

Зараз існують дуже різні прогнози щодо цін на нафту, в залежності від, чи та коли настане рецесія у світі.

Якщо її не буде, то Goldman Sachs очікує, що вартість нафти Brent цього літа може зрости до 140 доларів за барель. Королівський банк Канади очікує, що нафта може піднятися в ціні до 150 доларів і вище за барель протягом наступних 18 місяців.

за барель. Королівський банк Канади очікує, що нафта може піднятися в ціні до 150 доларів і вище за барель протягом наступних 18 місяців. Якщо ж рецесія таки настане, то нафта може обвалитися в ціні до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів наступного року, прогнозує Citigroup.

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