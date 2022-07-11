Нефть дешевеет из-за COVID-19 в Китае
Турбулентность на рынке нефти продолжается. Энергоносители снова вернулись к падению цены из-за вспышки коронавируса в Китае.
На прошлой неделе нефть рекордно обвалилась в цене – примерно на 10% за день, впервые за длительное время завершив неделю падением. В понедельник, 11 июля, тенденция падения продолжается.
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Сколько стоит нефть
- Августовские фьючерсы марки Brent торгуются на уровне 104,96 доллара на момент написания материала. Цена упала на 2,06 доллара или 1,92%.
- Августовские фьючерсы WTI торгуются на уровне 102,41 доллара, по данным Yahoo!Finance, что на 2,38 доллара или на 2,27%.
Что известно о вспышке коронавируса
В Китае зафиксировали первый случай высокопередаваемого подварианта Омикрона в Шанхае. К тому же количество новых случаев заболевания возросло – с 52 до 63 человек в день. Это самое большое количество с мая.
Инвесторы опасаются, поскольку новые карантинные ограничения в Китае привели бы к существенному сокращению спроса в стране, потребляющей больше всего нефти в мире.
Что происходит на рынке нефти
Далеко не только коронавирус в Китае является причиной турбулентности. Рынок нефти "растерян". С одной стороны, росту цен способствует то, что спрос на нефть преобладает: страны ОПЕК все еще не могут выйти на целевой уровень добычи, а страны ЕС ищут альтернативу российской нефти. С другой стороны, инвесторы в ожидании глобальной рецессии, которая обрушит спрос на нефть.
Поэтому сейчас существуют очень разные прогнозы относительно цен на нефть, в зависимости от того, когда наступит рецессия в мире.
- Если ее не будет, то Goldman Sachs ожидает, что стоимость нефти Brent этим летом может возрасти до 140 долларов за баррель. Королевский банк Канады ожидает, что нефть может подняться в цене до 150 долларов и выше за баррель в течение следующих 18 месяцев.
- Если же рецессия таки наступит, то нефть может упасть в цене до 65 долларов в этом году, с последующим падением до 45 долларов в следующем году, прогнозирует Citigroup.
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