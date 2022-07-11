Минулого тижня нафта рекордно обвалилася в ціні – приблизно на 10% за день, вперше за тривалий час завершивши тиждень падінням. У понеділок, 11 липня, тенденція падіння продовжується.

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Скільки коштує нафта

Серпневі ф'ючерси марки Brent торгуються на рівні 104,96 долара на момент написання матеріалу. Ціна впала аж на 2,06 долара або 1,92%.

торгуються на рівні 104,96 долара на момент написання матеріалу. Ціна впала аж на 2,06 долара або 1,92%. Серпневі ф'ючерси WTI торгуються на рівні 102,41 долара, за даними Yahoo!Finance, що на 2,38 долара або на 2,27%.

Що відомо про спалах коронавірусу

У Китаї зафіксували перший випадок високопередаваного підваріанту Омікрону в Шанхаї. До того ж кількість нових випадків захворювання зросла – з 52 до 63 людей за день. Це найбільша кількість з травня.

Інвестори побоюються, оскільки нові карантинні обмеження в Китаю призвели б до суттєво скорочення попиту в країні, яка споживає найбільше нафти у світі.

Що відбувається на ринку нафти

Далеко не лише коронавірус у Китаї є причиною турбулентності. Ринок нафти "розгублений". З одного боку, росту цін сприяє те, що попит на нафту переважає пропозицію: країни ОПЕК все ще не можуть вийти на цільовий рівень видобутку, а країни ЄС шукають альтернативу російській нафті. З іншого боку, інвестори в очікування глобальної рецесії, яка обвалить попит на нафту.

Тож зараз існують дуже різні прогнози щодо цін на нафту, в залежності від, чи та коли настане рецесія у світі.

Якщо її не буде, то Goldman Sachs очікує, що вартість нафти Brent цього літа може зрости до 140 доларів за барель. Королівський банк Канади очікує, що нафта може піднятися в ціні до 150 доларів і вище за барель протягом наступних 18 місяців.

за барель. Королівський банк Канади очікує, що нафта може піднятися в ціні до 150 доларів і вище за барель протягом наступних 18 місяців. Якщо ж рецесія таки настане, то нафта може обвалитися в ціні до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів наступного року, прогнозує Citigroup.

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