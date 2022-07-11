На прошлой неделе нефть рекордно обвалилась в цене – примерно на 10% за день, впервые за длительное время завершив неделю падением. В понедельник, 11 июля, тенденция падения продолжается.

Обратите внимание Черное золото снова в тренде: как отказ ЕС от нефти из России повлияет на инвестиции

Сколько стоит нефть

Августовские фьючерсы марки Brent торгуются на уровне 104,96 доллара на момент написания материала. Цена упала на 2,06 доллара или 1,92%.

торгуются на уровне 104,96 доллара на момент написания материала. Цена упала на 2,06 доллара или 1,92%. Августовские фьючерсы WTI торгуются на уровне 102,41 доллара, по данным Yahoo!Finance, что на 2,38 доллара или на 2,27%.

Что известно о вспышке коронавируса

В Китае зафиксировали первый случай высокопередаваемого подварианта Омикрона в Шанхае. К тому же количество новых случаев заболевания возросло – с 52 до 63 человек в день. Это самое большое количество с мая.

Инвесторы опасаются, поскольку новые карантинные ограничения в Китае привели бы к существенному сокращению спроса в стране, потребляющей больше всего нефти в мире.

Что происходит на рынке нефти

Далеко не только коронавирус в Китае является причиной турбулентности. Рынок нефти "растерян". С одной стороны, росту цен способствует то, что спрос на нефть преобладает: страны ОПЕК все еще не могут выйти на целевой уровень добычи, а страны ЕС ищут альтернативу российской нефти. С другой стороны, инвесторы в ожидании глобальной рецессии, которая обрушит спрос на нефть.

Поэтому сейчас существуют очень разные прогнозы относительно цен на нефть, в зависимости от того, когда наступит рецессия в мире.

Если ее не будет, то Goldman Sachs ожидает, что стоимость нефти Brent этим летом может возрасти до 140 долларов за баррель. Королевский банк Канады ожидает, что нефть может подняться в цене до 150 долларов и выше за баррель в течение следующих 18 месяцев.

за баррель. Королевский банк Канады ожидает, что нефть может подняться в цене до 150 долларов и выше за баррель в течение следующих 18 месяцев. Если же рецессия таки наступит, то нефть может упасть в цене до 65 долларов в этом году, с последующим падением до 45 долларов в следующем году, прогнозирует Citigroup.

Важно – что будет с топливом в ближайшие месяцы: смотреть видео