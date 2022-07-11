На прошлой неделе нефть рекордно обвалилась в цене – примерно на 10% за день, впервые за длительное время завершив неделю падением. В понедельник, 11 июля, тенденция падения продолжается.

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Сколько стоит нефть

  • Августовские фьючерсы марки Brent торгуются на уровне 104,96 доллара на момент написания материала. Цена упала на 2,06 доллара или 1,92%.
  • Августовские фьючерсы WTI торгуются на уровне 102,41 доллара, по данным Yahoo!Finance, что на 2,38 доллара или на 2,27%.

Что известно о вспышке коронавируса

В Китае зафиксировали первый случай высокопередаваемого подварианта Омикрона в Шанхае. К тому же количество новых случаев заболевания возросло – с 52 до 63 человек в день. Это самое большое количество с мая.

Инвесторы опасаются, поскольку новые карантинные ограничения в Китае привели бы к существенному сокращению спроса в стране, потребляющей больше всего нефти в мире.

Что происходит на рынке нефти

Далеко не только коронавирус в Китае является причиной турбулентности. Рынок нефти "растерян". С одной стороны, росту цен способствует то, что спрос на нефть преобладает: страны ОПЕК все еще не могут выйти на целевой уровень добычи, а страны ЕС ищут альтернативу российской нефти. С другой стороны, инвесторы в ожидании глобальной рецессии, которая обрушит спрос на нефть.

Поэтому сейчас существуют очень разные прогнозы относительно цен на нефть, в зависимости от того, когда наступит рецессия в мире.

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