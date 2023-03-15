Во вторник, 14 марта, стоимость биткоина взлетела в 26 110 долларов США. Такую цену зафиксировали впервые с лета 2022 года.

Достойно внимания Стремительные колебания биткоина снова в центре внимания: чего ждать от рынка криптовалют в 2023 году

Важный скачок биткоина на рынке

Цена биткоина в ходе торгов выросла больше, чем на 7% и пересекла важною отметку в 25 тысяч долларов за монету. Этому способствовали последние данные об инфляцию в США. Индекс потребительских цен вырос за последний месяц 0,4%, по данным Бюро статистики труда.

К теме! Предыдущее стремительное удорожание цифровой монеты было зафиксировано 13 марта 2023 года. Тогда криптовалюта выросла в цене более чем на 17%. Хотя за несколько дней до этого биткоин стоил менее, чем 20 тысяч долларов.

В то же время крах банка Silicon Valley Bank, активно сотрудничавший со стартапами и компаниями из технологического сектора, также способствовал подорожанию биткоина.

На момент создания этого материала стоимость биткоина колеблется на уровне 24 670 долларов за монету. Рыночная капитализация криптовалюты составляет 476,79 миллиарда долларов, по данным CoinDesk. С начала 2023 года курс биткоина вырос на 48,52%. Исторический максимум цифровой монеты – цена на уровне почти 69 тысяч долларов.