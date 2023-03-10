В пятницу, 10 марта, биткоин подешевел на 8% за последние сутки. Следовательно, стоимость монеты упала ниже отметки на уровне 20 тысяч долларов.

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Новый обвал биткоина на рынке

Столь сильный спад для биткоина зафиксировали впервые с января. Выделят две главные причины новой волны турбулентности на рынке криптовалют:

Заявления главы Федеральной резервной системы США по дальнейшему повышению ставок. Джером Павелл в Конгрессе сообщил, что центробанк должен сделать гораздо больше, чтобы вернуть инфляцию в стране к целевому показателю в 2% ;

ставок. Джером Павелл в Конгрессе сообщил, что центробанк должен сделать гораздо больше, чтобы вернуть инфляцию в стране к целевому показателю в ; Крах криптовалютного кредитора Silvergate Bank также повлиял на рынок. Поэтому это является дополнительным фактором давления в сочетании с ростом опасений инвесторов по поводу монетарной политики Федерального резерва.

К середине февраля биткоин подорожал на 50% в годовом расчете в рамках мощного ралли на рынке. Стоимость монеты достигла отметки в 25 тысяч долларов. В частности, это способствовало возвращению аппетита к риску среди инвесторов.

Исторический рекорд для биткоина зафиксировали в ноябре 2021 года на уровне почти 69 тысяч долларов за монету. По состоянию на начало 2023 года цена монеты колебалась на уровне 16,6 тысячи долларов. На момент создания этого материала, криптовалюта на рынке демонстрирует такую динамику: