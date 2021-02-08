Цена криптовалюты постоянно растет и 8 февраля установила новый исторический максимум. Какая цена и причины, читайте на Финансы 24.

Какая цена биткоина

В понедельник, 8 февраля, биткоин (BTC) подскочил почти на 3000 долларов за несколько минут. Цена поднялась выше 43 тысяч долларов.

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По данным CoinMarketCap состоянию на 16:00 максимальная цена биткойнов была 43978 долларов.



Цена биткоина в феврале 2021 / Libertex

Почему биткоин растет

Компания-производитель электрокаров Tesla решила приобрести биткоинов на сумму 1,5 миллиарда долларов. Об этом компания сообщила Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Именно такие планы компании и привели к стремительному росту криптовалюты.

В компании отметили, что стараются вкладывать свои пассивные активы и различные инструменты, одним из которых и есть криптовалюта. Кроме того, в Tesla отметили и о более глобальных планах по биткоину – возможность покупки автомобиля.

Мы ожидаем, что в ближайшее время мы начнем принимать биткоины как форму оплаты за наши продукты в соответствии с действующим законодательством и сначала на ограниченной основе,

– сообщили в Tesla.

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