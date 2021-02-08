Биткоин очередной раз побил рекорд: какая цена и при чем здесь Tesla
Цена криптовалюты постоянно растет и 8 февраля установила новый исторический максимум. Какая цена и причины, читайте на Финансы 24.
Источник:24 канал
Какая цена биткоина
В понедельник, 8 февраля, биткоин (BTC) подскочил почти на 3000 долларов за несколько минут. Цена поднялась выше 43 тысяч долларов.
Интересно "Выбросил на ветер" 55000 биткоинов: история человека, который не верил в криптовалюту
Цена биткоина в феврале 2021 / Libertex
Почему биткоин растет
Компания-производитель электрокаров Tesla решила приобрести биткоинов на сумму 1,5 миллиарда долларов. Об этом компания сообщила Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Именно такие планы компании и привели к стремительному росту криптовалюты.
В компании отметили, что стараются вкладывать свои пассивные активы и различные инструменты, одним из которых и есть криптовалюта. Кроме того, в Tesla отметили и о более глобальных планах по биткоину – возможность покупки автомобиля.
Мы ожидаем, что в ближайшее время мы начнем принимать биткоины как форму оплаты за наши продукты в соответствии с действующим законодательством и сначала на ограниченной основе,
– сообщили в Tesla.
Как Маск влияет на криптовалюты
- В январе основатель Tesla Маск изменил описание биографии на своем твиттере на "#биткойн". Из-за этого криптовалюта выросла на 14% всего за несколько минут.
- Благодаря другом твита Маска в феврале цена криптовалюты Dogecoin выросла на 50%.
Поделиться новостью