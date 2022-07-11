Суд зобов’язав гонконзького бізнесмена ліквідувати свою холдингову компанію Silver Starlight Ltd. Представник колишнього мільярдера заявив, що він буде подавати апеляцію до суду.

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Титана ринку нерухомості суд зобов'язав почати процедуру банкрутства

Річ у тому, що після того, як Пан Сутонг і його фірма не виплатила кредиторам 8 мільярдів гонконзьких доларів або 1 мільярд доларів США, які повинні були виплачуватися у 2019 році. Серед кредиторів у тому числі China Citic Bank.

У минулому Пан Сутонг був у рейтингу найзаможніших людей Азії. Проте ситуація різко змінилася після стрімкого обвалу акцій його компанії Goldin Financial на фоні колапсу на ринку нерухомості. Таким чином, бізнесмен втратив більшість його капіталу у розмірі 27 мільярдів доларів:

Принаймні саме так у 2015 році оцінювали статки бізнесмени. Він тоді також був серед 4 найзаможніших людей Азії , пише Bloomberg;

, пише Bloomberg; Водночас у 2021 році видання Forbes оцінювало капітал чоловіка у 1,8 мільярда доларів.

До теми! У червні Пан Сутонг пішов з посади глави правління та очільника компанії Goldin Financial після провалу продажу флагманського хмарочоса фірми.

Ще два підрозділи, пов'язані з Citic Bank, приєдналися до китайського кредитора в петиції проти гонконзького бізнесмена та компанії Silver Starlight. У травні підрозділ Bank of China також подав заяву про банкрутство Пана. Розгляд справи запланований на 2 серпня.

Пан Сутонг та його корпорація Goldin Financial з травня 2017 року по вересень 2020 року накопичили борг на суму близько 38 мільярдів гонконзьких доларів за чотири об’єкти нерухомості в у місті, згідно з біржовими документами та даними, зібраними Bloomberg.

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