Многие заблуждаются: что на самом деле означает буква в серийном номере евро
- Первая буква серийного номера банкнот евро первой серии указывает на национальный центробанк, заказавший печать.
- В купюрах серии Europa буква горизонтального номера идентифицирует типографию, где изготовили банкноту.
Многие убеждены, что достаточно посмотреть на первую букву серийного номера – и можно определить "страну происхождения" банкноты евро. Однако на самом деле все несколько сложнее.
Что означает буква в серийном номере евро?
Один и тот же символ может означать совершенно разные вещи в зависимости от того, какую именно версию купюры вы держите в руках. Детали объяснили в Европейском центробанке.
- Для банкнот первой серии (2002 год выпуска)
В таких банкнотах первая буква серийного номера действительно привязана к национальному центробанку в Евросистеме – то есть к учреждению, которое заказало печать купюры. Именно поэтому возник миф о "стране происхождения" евро.
Это не означает, что купюру напечатали, или же она находится в обращении именно в этом государстве. Евро распределяют между странами, поэтому немецкие по букве деньги могут годами использовать, скажем, в Словакии.
Серийный номер на банкноте первой серии / Фото Евроцентробанк
Например, банкноту на фото с буквой S была напечатана для Банка Италии. Другие буквы означают: Z – Бельгия, X – Германия, D – Эстония, T – Ирландия, Y – Греция, V – Испания, U – Франция, G – Кипр, C – Латвия, B – Литва, F – Мальта, P – Нидерланды, N – Австрия, M – Португалия, H – Словения, E – Словакия, L – Финляндия.
- Для банкнот серии Europa (2019 – 2019 года выпуска)
Для более новых купюр логика серийного номера, которых на обороте есть два, другая. Ключевой для объяснения – черный горизонтальный, состоящий из двух букв и десяти цифр.
Первая буква в серии Europa уже не обозначает страну, а идентифицирует типографию, где изготовили банкноту. Вторая буква не имеет отдельного содержания – ее используют технически, чтобы расширить количество возможных серийных номеров.
Серийный номер на банкнотах серии Europa / Фото Pexels
Z означает Национальный банк Бельгии, Y – Греции, U – Франции, T – Ирландии, S – Италии, D – фабрику в Польше, X – в Мюнхене, а W – в Лейпциге (Германия), V – центр полиграфии в Испании и тому подобное.
Другие интересные факты о евро:
Только 6 стран из 27 членов ЕС до сих пор используют собственные валюты. Они находятся на разных этапах подготовки к переходу на евро – кроме Дании, которая отказалась от вступления в еврозону.
В целом внедрение единой валюты население поддерживает: в Румынии это 77% жителей, в Венгрии – 76%, в Швеции – 55%, в Чехии – 49%. Однако в Польше ситуация совсем другая, пока против перехода на евро выступают 74% поляков, из которых 48% – категорически.
Ранее в эксклюзивном комментарии 24 Канала экономист Ярослав Жалило объяснил, что такие страны прежде всего хотят иметь суверенность в монетарной политике, что возможно только при собственной денежной единице.