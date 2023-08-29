"План спасения" для Аргентины, которая на грани дефолта: при чем здесь Бразилия и юань

Бразилия предложила новый план по сотрудничеству с Аргентиной в контексте экспорта. Зачем им юань – рассказываем дальше в тексте.

Глава Министерства финансов Бразилии Фернандо Хаддад заявил, что они выступили с предложением для Аргентины гарантировать платежи, связанные с экспортом, в китайских юанях.

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План Бразилии для Аргентины

Мол, таким образом им удастся снизить риски по торговле с соседней страной. Фернандо Хаддад добавил, что процесс с гарантиями в юанях будет контролировать крупнейший банк страны – Banco do Brazil. В частности, речь идет о конвертации юаня в бразильские реалы. Дальше эти средства пойдут на оплату экспорта.

Дело в том, что в Аргентине фиксируют серьезный дефицит доллара, являющегося ключевой валютой в мировой торговле. В то же время, аргентинское песо вряд ли может стать гарантией для компаний из Бразилии, поскольку эта валюта вошла в тройку самых слабых в мире.

За последние 5 лет песо обесценилось более чем 90% в паре с долларом США. При этом уровень инфляции в стране уже пересек трехзначную отметку. Следовательно, благодаря гарантиям в юанях Аргентина, скорее всего, сможет устранить риск дефолта. Однако пока неизвестно, какое решение примет официальный Буэнос-Айрес.

На саммите BRICS президент России Владимир Путин, который он не смог посетить лично из-за ордена на арест от Международного уголовного суда, поднял тему отказа от доллара США . По его словам, следует активнее использовать национальные валюты для торговли между странами.

Информация для контекста

При этом следует учитывать, что обе страны все больше внимания обращают на юань. В то время как одна из целей Китая – расширить влияние своей национальной валюты в мире и ослабить позиции доллара США на глобальном рынке. Например, известно о следующем: