Очільник Міністерства фінансів Бразилії Фернандо Хаддад, заявив, що вони виступили із пропозицією для Аргентини гарантувати платежі, пов'язані з експортом, у китайських юанях.
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План Бразилії для Аргентини
Мовляв, таким чином їм вдасться зменшити ризики щодо торгівлі з сусідньою країною. Фернандо Хаддад додав, що процес з гарантіями у юанях буде контролювати найбільший банк країни – Banco do Brazil. Зокрема, йдеться про конвертацію юаня у бразильські реали. Далі ці кошти підуть на оплати експорту.
Річ у тому, що в Аргентині фіксують серйозний дефіцит долара, який є ключовою валютою у світовій торгівлі. Водночас аргентинське песо навряд чи може стати гарантією для компаній з Бразилії, оскільки ця валюта увійшла до трійки найслабших у світі.
За останні 5 років песо знецінилося на понад 90% у парі з доларом США. При цьому рівень інфляції в країні уже перетнув тризначну позначку. Відтак, завдяки гарантіям у юанях Аргентина, найімовірніше, зможе усунути ризик дефолту. Проте наразі невідомо, яке рішенні ухвалить офіційний Буенос-Айрес.
Інформація для контексту
При цьому варто враховувати, що обидві країни все більше уваги звертають на юань. Тоді як одна з цілей Китаю – розширити вплив своєї національної валюти у світі та послабити позиції долара США на глобальному ринку. Для прикладу, відомо про таке:
- Центральний банк Бразилії активно купує китайський юань. За підсумками 2022 року частка цієї валюти була більшою за євро у резервах, поступившись лише долару США;
- У квітні 2023 року Аргентина повідомила, що платитиме за імпорт з Китаю саме у юанях. До цього вони використовували американський долар.