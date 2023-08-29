Очільник Міністерства фінансів Бразилії Фернандо Хаддад, заявив, що вони виступили із пропозицією для Аргентини гарантувати платежі, пов'язані з експортом, у китайських юанях.

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План Бразилії для Аргентини

Мовляв, таким чином їм вдасться зменшити ризики щодо торгівлі з сусідньою країною. Фернандо Хаддад додав, що процес з гарантіями у юанях буде контролювати найбільший банк країни – Banco do Brazil. Зокрема, йдеться про конвертацію юаня у бразильські реали. Далі ці кошти підуть на оплати експорту.

Річ у тому, що в Аргентині фіксують серйозний дефіцит долара, який є ключовою валютою у світовій торгівлі. Водночас аргентинське песо навряд чи може стати гарантією для компаній з Бразилії, оскільки ця валюта увійшла до трійки найслабших у світі.

За останні 5 років песо знецінилося на понад 90% у парі з доларом США. При цьому рівень інфляції в країні уже перетнув тризначну позначку. Відтак, завдяки гарантіям у юанях Аргентина, найімовірніше, зможе усунути ризик дефолту. Проте наразі невідомо, яке рішенні ухвалить офіційний Буенос-Айрес.

Нагадаємо! На саміті BRICS президент Росії Володимир Путін, який він не зміг відвідати особисто через орден на арешт від Міжнародного кримінального суду, підняв тему відмови від долара США. За його словами, варто активніше використовувати національні валюти для торгівлі між країнами.

Інформація для контексту

При цьому варто враховувати, що обидві країни все більше уваги звертають на юань. Тоді як одна з цілей Китаю – розширити вплив своєї національної валюти у світі та послабити позиції долара США на глобальному ринку. Для прикладу, відомо про таке: