Глава Министерства финансов Бразилии Фернандо Хаддад заявил, что они выступили с предложением для Аргентины гарантировать платежи, связанные с экспортом, в китайских юанях.

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План Бразилии для Аргентины

Мол, таким образом им удастся снизить риски по торговле с соседней страной. Фернандо Хаддад добавил, что процесс с гарантиями в юанях будет контролировать крупнейший банк страны – Banco do Brazil. В частности, речь идет о конвертации юаня в бразильские реалы. Дальше эти средства пойдут на оплату экспорта.

Дело в том, что в Аргентине фиксируют серьезный дефицит доллара, являющегося ключевой валютой в мировой торговле. В то же время, аргентинское песо вряд ли может стать гарантией для компаний из Бразилии, поскольку эта валюта вошла в тройку самых слабых в мире.

За последние 5 лет песо обесценилось более чем 90% в паре с долларом США. При этом уровень инфляции в стране уже пересек трехзначную отметку. Следовательно, благодаря гарантиям в юанях Аргентина, скорее всего, сможет устранить риск дефолта. Однако пока неизвестно, какое решение примет официальный Буэнос-Айрес.

Напомним! На саммите BRICS президент России Владимир Путин, который он не смог посетить лично из-за ордена на арест от Международного уголовного суда, поднял тему отказа от доллара США. По его словам, следует активнее использовать национальные валюты для торговли между странами.

Информация для контекста

При этом следует учитывать, что обе страны все больше внимания обращают на юань. В то время как одна из целей Китая – расширить влияние своей национальной валюты в мире и ослабить позиции доллара США на глобальном рынке. Например, известно о следующем: