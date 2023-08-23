Участие в саммите BRICS принимают Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка и Россия. Мероприятие будет продолжаться до 24 августа 2023 года.

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Путин о долларе и санкциях против России

Выступление российского тирана Путина привлекло внимание сразу по нескольким причинам. Во-первых, глава Кремля не сумел приехать лично на саммит в Южной Африке. Все из-за ордена на арест для Владимира Путина от Международного уголовного суда.

Во-вторых, российский президент раскритиковал санкции стран Запада и призвал участников саммита отказаться от доллара. В частности, он считает, что действующие в настоящее время торговые ограничения в отношении России – это незаконная практика санкций, а также незаконное замораживание активов суверенных государств. По его словам, это подрывает все нормы и базы свободной торговли.

Кроме того, Путин поднял тему отказа от доллара США. Мол, нужно активнее использовать местные валюты во время торговли. По его словам, "объективный, безвозвратный процесс дедолларизации наших экономических связей набирает обороты".

Однако стоит помнить, что Россия почти исключена из международной платежной системы, где главной валютой является именно доллар США. Это результат полномасштабного и абсолютно неспровоцированного вторжения России в Украину.

К теме! Американский инвестор и миллиардер Уоррен Баффет считает, что еще, по меньшей мере, несколько десятилетий статуса доллара США на глобальной арене ничего не угрожает.

Обвал российского рубля: