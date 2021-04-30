Однако, в последние годы тема космоса и космических технологий становилась все более актуальной. А планы Илона Маска и Джефф Безос свидетельствуют, что это только начало.

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Не только SpaceX

Почти все знают о том, что компания Илона Маска SpaceX создала ракеты-носители Falcon 1, Falcon 9 и Falcon Heavy, а также космический корабль Dragon, предназначенный для пополнения запасов на Международной космической станции. Однако, акции космического гиганта не торгуются на фондовых биржах.

Но для тех, кто хочет быть стать немного ближе к космосу есть другая опция: можно вложить средства в акции Tesla. Хотя эта компания и не занимается исследованием космоса, со SpaceX их объединяет фигура основателя – Илона Маска. Кроме того, технологии, которые применяемые при производстве ракет для SpaceX также используются в автомобилях Tesla. Это означает, что успехи SpaceX могут положительно сказаться и на успехи Tesla, подтолкнув акции к дальнейшему росту. Кроме того, есть целый ряд компаний в этой области на ценных бумагах, которых можно неплохо заработать.

Boeing: не только самолеты

Компания Boeing известна в мире в основном благодаря своим самолетам. Однако, корпорация также работает над созданием ракет и космических кораблей. Boeing даже участвовала в процессе создания ракеты Saturn V, которая отправила Аполлон-11 на Луну. Кроме того, компания создала большое количество спутников, сотрудничая с NASA.

Также Boeing отвечает за управление Международной космической станцией и разрабатывает космический корабль для доставки астронавтов на МКС. С начала 2021 года активы Boeing почти удвоили свою стоимость – до 235 долларов. Рыночная капитализация компании достигла отметки в 137 миллиардов долларов. Поэтому, перспективы Boeing выглядят очень неплохо.

Airbus шагает к звездам

Аналогичная ситуация с компанией Airbus, которая занимается не только разработкой самолетов, но и недавно запустила ракету Vega со спутником для мониторинга Земли. Сейчас акции компании постепенно восстанавливаются после падения до 48 долларов на фоне пандемии и резкого сокращения объемов авиаперевозок. В конце апреля 2021 года их стоимость уже достигла 100 долларов, а на фоне успехов корпорации положительная динамика котировок может продолжиться.

Virgin Galactic и Maxar Technologies

Набирают обороты также компании, которые намерены развивать космический туризм и заниматься освоением космоса. Речь идет о Virgin Galactic и Maxar Technologies соответственно. Тема космического туризма в последние годы довольно часто витает в публичном пространстве, а эта перспектива становится все более реальной.

Созданная в 2004 году аэрокосмическая компания Virgin Galactic активно работает в этом направлении и собирается вскоре отправить в космос первых туристов. Virgin Galactic стала публичной в 2019 году . Стоимость акций на открытии торгов стартовала с 12,01 доллара и всего за один день выросла в цене сразу на 9 % . С момента выхода на биржу активы компании подорожали почти в 2 раза – до 22,54 доллара. Сейчас рыночная капитализация Virgin Galactic составляет более 5 миллиардов долларов.

Другой пример – корпорация Maxar Technologies , которая занимается производством космической техники:

роботов,

спутников связи,

радиолокационных систем зондирования Земли,

космических и наземных систем наблюдения.

Именно эта компания стоит за созданием робота-манипулятора для марсохода NASA. Доходность акций Maxar Technologies во многом зависит от государственных расходов США на космические программы. Однако, ее ценные бумаги с начала года подскочили в цене уже в 4 раза – почти до 40 долларов , а рыночная капитализация компании достигла отметки 2,4 миллиарда долларов.

Как заработать на космических технологиях?

Космическая отрасль до сих пор является достаточно закрытой сферой для частных инвесторов, но несмотря на этих активах можно неплохо заработать. И самый простой способ – это купить акции той или иной компании, которая работает в этой сфере. Прежде всего важно выбрать правильную торговую платформу. Одним из лучших торговых площадок как для начинающих, так и для опытных трейдеров есть Libertex от Forex Club , который предоставляет доступ к более 250 финансовых активов.

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