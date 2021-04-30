Среди знаменитостей, которые снова твитилы о Dogecoin основатель Tesla Илон Маск, миллиардер и владелец Национальной баскетбольной ассоциации Dallas Mavericks Марк Кьюбан, а также генеральный директор компании по финансовым услугам Robinhood Владимир Тенев.

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Миллиардеры твиты Dogecoin

В среду Маск написал в социальной сети следующее : "The Dogefather SNL 8 мая". Это отсылка к его частых твитов о цифровой валюте, которые, по его словам, являются просто шутками .

Миллиардер Марк Кьюбан тоже сделал несколько заявлений о Dogecoin. В частности, он сообщил, что его баскетбольный клуб намерен провести 6000 транзакций с этой криптовалютой до конца апреля. Позже в Twitter он добавил, что Doge – это единственная криптовалюта, которую люди фактически используют для транзакций. Кьюбан прогнозирует, что все больше и больше предприятий начнут использовать эту криптовалюту.

На фоне роста спроса на Dogecoin сторонники токена обратились к платформе Robinhood с просьбой добавить функцию, которая позволила бы им выводить свои активы в криптовалютах. Эту ситуацию прокомментировал генеральный директор Robinhood Влад Тенев.

Мы работаем над пополнением и снятием средств. Не только для DOGE, но и для всех монет Robinhood Crypto,

– написал он.

Новые вершины

Согласно данным Coin Metrics , с 28 на 29 апреля цена Dogecoin выросла сразу на 20% до 32 центов. Напомним, что в начале апреля стоимость цифровой валюты, которая была создана как шутка, достигла исторического максимума – выше 45 центов. Платформа CoinMarketCap информирует , что рыночная капитализация криптовалюты на сегодня составляет более 40 миллиардов долларов.

Dogecoin укрепляет свои позиции / Инфографика CBNC

Однако, такой рост стоимости цифровой валюты вызывает определенное беспокойство. В частности, некоторые инвесторы считают, что это лишь спекулятивный пузырь.

Цифровая валюта - это "классический пример теории большого дурака». Люди покупают криптовалюта не потому, что она имеет ценность, а потому что надеются, что после поднятия цены смогут продать активы и быстро заработать,

– сказал аналитик приложения Freetrade Дэвид Кимберли.