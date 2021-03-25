Криптокомпания Blockchain.com успешно прошла новый раунд инвестиций и привлекла 300 миллионов долларов. Интересно, что всего месяц назад Blockchain получила деньги от группы макроинвесторов. О планах компании — читайте дальше.

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Двойная победа

Этот раунд инвестиций прошел под эгидой DST Global, Lightspeed Venture Partners и VY Capital. После нового транша стоимость компании выросла до 5,2 миллиарда долларов. Добавим, что в феврале 2021 компания получила финансирование в размере 120 миллионов долларов от группы макроинвесторов. Генеральный директор компании Питер Смит отметил, что Blockchain намерен "агрессивно расширять" спектр своих продуктов и сервисов. Кроме того, руководство компании планирует использовать возможности приобретения других компаний.

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Сейчас основными направлениями работы Blockchain являются криптокошелёк и сервис для торговли криптоактивамы, популярный среди институциональных и мелких инвесторов.

Смит отметил, что все линейки продуктов приносят прибыль компании, а новые инвестиции помогут расширить бизнес. По его словам, продуктами и сервисами Blockchain пользуются более 31 миллиона клиентов, количество которых за последний год выросла втрое.

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Blockchain.com: что известно о компании

Компания была создана в 2011 году, как сервис для проверки транзакций и просмотра блокчейна.

Следующим шагом - стало появление криптокошельков и криптобирж.

В 2012 году компания отвечала почти за 28% всех транзакций с биткоином.

В середине 2018 количество созданных онлайн-кошельков превысило отметку в 25 млн.

Сейчас компания активно развивается и завоевывает новые рынки.