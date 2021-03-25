Blockchain.com два месяца подряд привлекал миллионные инвестиции: сколько сейчас стоит компания
Криптокомпания Blockchain.com успешно прошла новый раунд инвестиций и привлекла 300 миллионов долларов. Интересно, что всего месяц назад Blockchain получила деньги от группы макроинвесторов. О планах компании — читайте дальше.
Источник:The Block
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Двойная победа
Этот раунд инвестиций прошел под эгидой DST Global, Lightspeed Venture Partners и VY Capital. После нового транша стоимость компании выросла до 5,2 миллиарда долларов.
Генеральный директор компании Питер Смит отметил, что Blockchain намерен "агрессивно расширять" спектр своих продуктов и сервисов. Кроме того, руководство компании планирует использовать возможности приобретения других компаний.
Криптовалюта / Фото Unsplash
Сейчас основными направлениями работы Blockchain являются криптокошелёк и сервис для торговли криптоактивамы, популярный среди институциональных и мелких инвесторов.
Смит отметил, что все линейки продуктов приносят прибыль компании, а новые инвестиции помогут расширить бизнес. По его словам, продуктами и сервисами Blockchain пользуются более 31 миллиона клиентов, количество которых за последний год выросла втрое.
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- Компания была создана в 2011 году, как сервис для проверки транзакций и просмотра блокчейна.
- Следующим шагом - стало появление криптокошельков и криптобирж.
- В 2012 году компания отвечала почти за 28% всех транзакций с биткоином.
- В середине 2018 количество созданных онлайн-кошельков превысило отметку в 25 млн.
- Сейчас компания активно развивается и завоевывает новые рынки.
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