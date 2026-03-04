Вот, где правда: выгоден ли для России конфликт на Ближнем Востоке

На Ближнем Востоке сейчас происходит эскалация конфликта. США и Израиль ударили по инфраструктуре Ирана. А иранские силы поразили ряд важных энергетических и военных объектов.

Получит ли Россия выгоду от ситуации на Ближнем Востоке?

Россия чрезвычайно зависима от доходов от нефти. Сейчас это сырье резко выросло в цене на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

В комментарии 24 Каналу эксперт Геннадий Рябцев указал, что, вероятно, изменения из-за ситуации на Ближнем Востоке краткосрочные. Соответственно, этот фактор не будет иметь весомого влияния на российскую нефть.

К тому же как считает Рябцев, эскалация этого конфликта вряд ли будет происходить дальше. В частности, из-за разницы между военно-техническим уровнем США и Ирана.

В свою очередь, экономист Иван Ус указывает на то, что долгий конфликт в регионе будет выгодным для России. Однако следует учитывать и то, что несмотря на общее подорожание нефти, на российское сырье действуют значительные скидки.

Иван Ус Кандидат экономических наук, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований То есть если мировые цены достигают 80 долларов за баррель, то российская марка котируется на уровне 50 долларов за баррель, ведь скидка в феврале достигает 30 долларов на одном барреле.

Заметим, что по словам президента Центра глобальной стратегии "Стратегия XXI" Михаила Гончара, беспокойство, о вероятности роста цены нефти до 200 долларов за баррель – чрезвычайно выгодно для России. Ведь подобные вбросы создают ажиотаж.

Важно! В качестве примера, можно вспомнить ситуацию 2025 года. Тогда из-за ирано-израильского конфликта ходили слухи о подорожании нефти до 350 долларов за баррель. Но рост не превысил и отметку 100 долларов.

Какое влияние на российско-украинскую войну будет иметь ситуация на Ближнем Востоке?