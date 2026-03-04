Как танкер смог прорваться через Ормузский пролив?
Стало известно, что танкер Suezmax Pola выключил свой трекер AIS, чтобы незаметно пройти Ормузский пролив. Это произошло поздно вечером 2 марта, сообщает Reuters.
Отключение произошло, когда судно приблизилось к проливу. А 3 марта танкер снова появился на радарах, но уже возле Абу-Даби.
Анонимные источники сообщили, что:
- судно сейчас направляется в порт Джебель-Дханна;
- там его должны загрузить сырой нефтью сорта Murban;
- предназначена эта нефть для Таиланда.
Данные отслеживания судов Vortexa показали, что транзит танкеров для перевозки сырой нефти через пролив сократился до четырех судов 1 марта, на следующий день после начала боевых действий, по сравнению со средним показателем 24 в день с января,
– указывает издание.
По состоянию на 2 марта было известно о примерно 150 судах, которые стоят на мели в районе Ормузского пролива. Несколько танкеров были поражены. К тому же одно из судов загорелось, сообщает Reuters.
Какая ситуация возникла в Ормузском проливе?
Ормузский пролив сейчас, фактически, заблокирован. Такая ситуация является следствием обстрелов, которые осуществляют США и Израиль против Ирана. А также атак иранских сил на энергетическую инфраструктуру в регионе.
Командующий Корпуса стражей исламской революции Ирана отметил, что иранские силы будут атаковать все суда, которые будут пытаться пересечь этот путь. Такие прецеденты уже есть. Известно даже о погибших, в результате этих атак.
Судоходство испытывает значительный кризис из-за ситуации в Ормузском проливе. В частности, страховые компании начали отменять покрытие военных рисков для судов в Персидском заливе.