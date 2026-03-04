Как танкер смог прорваться через Ормузский пролив?

Стало известно, что танкер Suezmax Pola выключил свой трекер AIS, чтобы незаметно пройти Ормузский пролив. Это произошло поздно вечером 2 марта, сообщает Reuters.

Отключение произошло, когда судно приблизилось к проливу. А 3 марта танкер снова появился на радарах, но уже возле Абу-Даби.

Анонимные источники сообщили, что:

судно сейчас направляется в порт Джебель-Дханна;

там его должны загрузить сырой нефтью сорта Murban;

предназначена эта нефть для Таиланда.

Данные отслеживания судов Vortexa показали, что транзит танкеров для перевозки сырой нефти через пролив сократился до четырех судов 1 марта, на следующий день после начала боевых действий, по сравнению со средним показателем 24 в день с января,

– указывает издание.

По состоянию на 2 марта было известно о примерно 150 судах, которые стоят на мели в районе Ормузского пролива. Несколько танкеров были поражены. К тому же одно из судов загорелось, сообщает Reuters.

Какая ситуация возникла в Ормузском проливе?