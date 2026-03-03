Эскалация конфликта на Ближнем Востоке может всколыхнуть мировой рынок нефти, ведь главная артерия, через которую проходит почти пятая часть мировых поставок, оказалась под угрозой перекрытия.

Цена на нефть уже добавила в среднем на 10 долларов за баррель – до более 80 долларов, реагируя на начало операции США и Израиля против Ирана. Впоследствии они корректировалась.

Скорее всего влияние от этой ситуации будет краткосрочным, прогнозируют эксперты. Кроме того, рынок имеет большой запас нефти, и пока дальнейшего скачка цены не стоит ожидать.

24 Канал узнал, как изменилась цена на нефть после обострения эскалации на Ближнем Востоке, к чему стоит готовиться из-за возможной блокады Ормузского пролива и как могут отреагировать цены на топливо.

Что сейчас происходит на рынке нефти из-за эскалации на Ближнем Востоке?

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев в разговоре с 24 Каналом рассказал, что рынок мировой нефти будет краткосрочно реагировать на события на Ближнем Востоке.

Как заявляет Рябцев, даже 2 марта, после открытия торгов котировки сначала выросли, а впоследствии автоматически скорректировались.

Геннадий Рябцев Главный консультант в Национальный институт стратегических исследований, директор специальных проектов в научно-техническом центре "Психея" Это означает, что военные риски в основном уже были заложены в цену нефти, а сейчас ситуация заключается в том, что участники рынка хотят заработать на этом росте.

Как ожидает Рябцев, в течение следующих дней будет происходить достаточно импульсивная реакция на различные информационные сообщения о ситуации на Ближнем Востоке.

Котировки будут меняться в достаточно широком диапазоне, но это не изменит того факта, что на рынке больше предложения, чем спроса на нефть.

Это означает, что скорее всего существенного роста не будет. Несмотря на то, что Ормузский пролив – это 20% от всей нефти, транспортируемой в мире, учитывая развитие ситуации пока нет оснований рассчитывать на длительные и масштабные действия Ирана,

– говорит Геннадий.

Напоминаем! В аналитическом отчете JPMorgan Chase & Co., сообщает Bloomberg HT, полное закрытие Ормузского пролива будет означать, что региональные производители смогут добывать нефть только в течение максимум 25 дней из-за заполнения мощностей для хранения. Сейчас движение танкеров проливом приостановлено, что привело к спаду ежедневного потока до 4 миллионов баррелей.

Зачем ОПЕК наращивает добычу нефти?

Как известно, на фоне ситуации в Ормузском проливе, ОПЕК+ уже готовит резкие повышения в этом году, сообщает Reuters со ссылкой на источники в картеле.

Как отмечает Рябцев, политика ведущих государств Ближнего Востока, которые являются ключевыми нефтедобывающими странами, заключается в том, чтобы в ближайшее время нарастить добычу и вытеснить с рынка экспортеров с высокой себестоимостью добычи нефти. Фактически это продолжение стратегии еще с прошлого года.

В то же время в первом квартале 2026 года была взята пауза, чтобы оценить результаты стратегии, но судя по всему, это не оправдало ожиданий. Именно поэтому сейчас и происходит дальнейшее наращивание добычи,

– добавляет господин Геннадий.

Еще раньше прогнозы Всемирного банка свидетельствовали об избытке предложения на рынке нефти в 2026 году. Он может вырасти до 65%, что даже выше предыдущего максимума в 2020 году. Поэтому цена нефти Brent может в среднем составить 60 долларов за баррель.

А прогноз от JPMorgan, передает Reuters, составлял 58 долларов за баррель. А если избыток предложения на рынке будет расти, а производители не будут желать сокращать добычу, то цена может упасть даже до 30 долларов за баррель.

Экономист Иван Ус также напоминает для 24 Канала, что некоторое время ОПЕК не повышал лимиты на добычу нефти. Сейчас картель принял решение об этом со второго квартала этого года, как это было год назад.

Надо заметить и то, что по разным прогнозам, о которых говорит Ус, в 2030 году ожидается так называемое плато, то есть стабилизация спроса на нефть.

Иван Ус Кандидат экономических наук, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований То есть рост спроса уменьшится, а количество игроков на рынке не изменится. Соответственно конкуренция будет расти. И чем больше она будет, тем меньше будет цена на нефть.

Кроме того, если поставки нефти через воды Омана будет оставаться стабильным, глобальный рынок будет достаточно обеспечен ресурсом. Соответственно спрос на российскую нефть будет снижаться, тем более что его могут покрывать и другие поставщики, в частности Малайзия и Австралия.

Сейчас прогнозы ОПЕК по рынку нефти до операции на Ближнем Востоке свидетельствовали, говорится на investing.com, что спрос во втором квартале снизится до 400 тысяч баррелей в сутки по сравнению с первыми 3 месяцами года, а спрос за весь год будет на уровне 600 тысяч баррелей в сутки.

В целом в течение апреля – декабря 2025 года альянс повысил производственные квоты примерно на 2,9 миллиона баррелей в сутки.

Выиграет ли Россия от возможного роста цен на нефть?

По словам Геннадия Рябцева, изменения на фоне ситуации на Ближнем Востоке являются краткосрочными, поэтому влияние на российскую нефть будет несущественным.

Кроме того, эксперт прогнозирует, что эскалация вряд ли будет обостряться в дальнейшем, ведь несмотря на все, существует большое различие между военно-техническим уровнем США и Ирана. Поэтому он не видит каких-то причин, по которым бы эта война затянулась бы в дальнейшем.

Интересно, что по словам президента Центра глобальной стратегии "Стратегия XXI" Михаила Гончара, информация о якобы резком скачке цен на нефть до 200 долларов за баррель из-за блокады Ираном Ормузского пролива, наиболее выгодно именно России. Такие вбросы создают ожидания высоких цен. В июне прошлого года, когда разгорелся ирано-израильский конфликт, распространяли, что якобы скачок цен будет чуть ли не до 350 долларов, но он тогда не достиг и 100 долларов.

Зато как отмечает экономист Ус, длинная конфронтация в регионе будет выгодной для России. Но периодический рост нефти, в том числе и российской, не отменяет того факта, что марка Urals до сих пор продается на рынке с большим дисконтом.

То есть если мировые цены достигают 80 долларов за баррель, то российская марка котируется на уровне 50 долларов за баррель, ведь скидка в феврале достигает 30 долларов на одном барреле,

– подсчитал эксперт Иван Ус.

Проблемой может стать то, что если ситуация в регионе в дальнейшем будет ухудшаться, то все меньше внимания и помощи может получить Украина. Например, противоракетные средства, которые могли бы прислать Украине, теперь могут направляться на Ближний Восток. Кроме того, негативное влияние будет иметь и то, что агрессия, что будет продолжаться, спровоцирует рост цен на нефть.

А с другой стороны, если эскалация затянется и Россия начнет активнее помогать Ирану, в частности передавать комплектующие к ракетам или дронам, это может стать для США сигналом: после урегулирования ситуации с Тегераном стоит сосредоточить больше внимания на Москве.

Взлетели ли цены на нефть?

По данным Reuters, по состоянию на утро 2 марта, фьючерсы на нефть марки Brent поднялись до 82,37 доллара за баррель, что является самым высоким показателем с января 2025 года. Но впоследствии снизились до 78,28 доллара. А по состоянию на обед, 2 марта, по данным TradingEconomics, цена марки нефти Brent составляла 79,20 долларов за баррель.

Зато цены на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) выросли на 12% – до 75,33 доллара, что является самым высоким показателем с июня прошлого года. Впрочем, цена также впоследствии опустилась до 71,76 доллара.

А вот российская нефть Urals по состоянию на 27 февраля составляла 58,94 доллара за баррель. За последний месяц цена на марку выросла почти на 5%.

Впрочем, Ус говорит, что на самом деле цены на нефть начали расти не после начала операции США и Израиля против Ирана. Это происходило еще задолго до этого.

Дело в том, что протесты против режима в Иране продолжались задолго до эскалации, а помощь, по словам президента Дональда Трампа, "была уже в пути". То есть события, которые сейчас происходят, не были неожиданностью. К этому готовились и цены, соответственно, росли.

Как напоминает эксперт, вечером 27 февраля рынок нефти закрылся с ценой на уровне 73,5 доллара за баррель. А в субботу, 28 февраля, началась операция США и Израиля против Ирана.

Это было не случайно, ведь на выходные биржи закрываются. То есть было два дня для того, чтобы как можно быстрее провести все то, что планировалось. Сейчас можно говорить, что сделать все быстро не удалось, поэтому цена на нефть дальше начала расти вверх,

– резюмирует Иван.

Таким образом диапазон роста достиг с 73 до 80 долларов за баррель, а иногда до 83 долларов за баррель – ориентировочно на 10 долларов. Сейчас фиксируется, что цена начала опускаться ниже чем 80 долларов за баррель. Поэтому по словам экономиста, нельзя констатировать, что это безумный рост.

Впрочем, Иван Ус объясняет, что дальнейшая динамика цен на нефть все же будет зависеть от 2-х моментов, связанных между собой.

Первый и самый главный – Ормузский пролив.

Если все же будет обеспечено свободное движение хотя бы в территориальных водах Омана, ведь это противоположная сторона Ормузского пролива от Ирана, то никакого долгосрочного эффекта не будет.

Второй – возможность Ирана находиться в войне.

Чем быстрее иссякнет возможность Ирана воевать, тем меньше будет эффект от эскалации на мировые цены.

Обратите внимание! Ус напомнил, что есть еще один показатель, за которым надо следить – цена на золото. Ведь когда происходят любые катаклизмы, спрос на золото растет и, соответственно, цена также.

Что будет со стоимостью на топливо?

Рябцев замечает, что доля горючего, которое Украина импортирует с Ближнего Востока, составляет всего несколько процентов.

Например, как известно из публикации Enkorr, по состоянию на январь 2026 года, Украина импортировала на 70% больше бензина, чем в прошлом году в аналогичный период.

Основные объемы топлива в начале года поступали именно с западного направления – Литва, Польша и Германия. А крупнейшим продавцом бензинов был ORLEN.

Зато еще в сентябре прошлого года Индия стала одним из крупнейших поставщиков дизеля в Украине, писали Forbes. В период с января по август 2025 года было импортировано из Индии 451 тысячу тонн дизтоплива.

В то же время события на Ближнем Востоке – в частности известно об атаке на один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов Саудовской Аравии из-за иранского дрона, по данным Bloomberg, – может быть использовано как информационный повод для поднятия цен на бензин и дизель.

Сейчас цены на топливо соответствуют ценам на нефть на уровне 80 долларов за баррель. Хотя в течение второй половины 2025 года цена нефти не была 80 долларов.

А на фоне нынешней ситуации цена может соответствовать и даже 100 долларам за баррель. Речь идет о ценах на нефтепродукты в Украине.

Такая ситуация вполне возможна из-за того, что отдельные участники рынка премиальных сетей не ограничены ничем. Ведь нет "ценового якоря" на рынке нефтепродуктов. Если его нет, то это означает, что сети могут установить любую цену, заключает Геннадий.

По информации Консалтинговой группы "А-95", средняя стоимость разного вида топлива по сравнению с 27 февраля выросла: