Роберт и Карен Гейлы – пара, которая уже давно занимается филантропией и на этот раз пытается максимально поддержать небольшие организации. В общей сложности речь идет о сумме в 52 миллиона долларов.

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Пара из США активно поддерживает некоммерческие организации

К примеру, на конец сентября они пожертвовали 28,5 миллиона долларов 29 различным организациям. Среди них учреждения, занимающиеся, в частности, вопросами:

окружающей среды;

рака;

убежища в Доминиканской Республике.

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Эти деньги, имеют очень важное значение для этих некоммерческих организаций. Дело в том, что годовой доход многих составляет менее 5 миллионов долларов. Кроме того, этому сектору было очень сложно во время пандемии коронавируса.

Многим было трудно найти работу, или они испытали трудности со сбором средств в формате онлайн. Согласно результатам проводимого в августе 2021 года опроса CAF America, крупные организации (с более чем 21 сотрудником) почти вдвое чаще заявляли, что они имеют возможность нормально работать или процветают, чем меньшие неприбыльные организации.

Гейл выразил надежду, что некоммерческие организации, получившие от них деньги, инвестируют их 1 миллион долларов. Поэтому в будущем это должно стать фондом, который будет расти, а организации будут изымать, по меньшей мере, 5% каждый год. Это эквивалентно 50 тысячам долларов (если деньги инвестированы, эта сумма в долларах должна быть больше).

Американский бизнесмен также подчеркнул, что такая схема поможет создать более стабильное будущее, поскольку они будут понимать, что откуда они могут получать деньги и сосредоточиться на выполнении своей работы. Прибавляют, что они немного отстали от графика.

Что известно о капитале Гейла

На момент создания этого материала, издание Forbes оценивает состояние Роберта Гейла примерно в 5 миллиардов долларов США. Он является соучредителем и руководителем компании Granite Telecommunications. Также он стоял у истоков компании Boston Celtics.

Гейлы не единственные, кто пытается поделиться своим состоянием. Во время пандемии богатейшие люди мира владели 11% всего мирового богатства, согласно отчету World Inequality Lab за 2021 год. Все больше миллиардеров заявляют о намерении отдать, по крайней мере, часть собственных капиталов.

Гейлы присоединились к рядам таких филантропов-миллиардеров, как Маккензи Скотт и Уоррен Баффет, которые пообещали отдать большинство своих средств именно на благотворительность.