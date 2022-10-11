Роберт та Карен Гейли – пара, яка вже давно займається філантропією й цього разу намагається максимально підтримати невеличкі організації. Загалом йдеться про суму у 52 мільйони доларів.

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Пара з США активно підтримує некомерційні організації

Для прикладу, станом на кінець вересня вони пожертвували 28,5 мільйона доларів до 29 різних організацій. Серед них установи, які займаються, зокрема, питаннями:

навколишнього середовища;

раку;

притулку у Домініканській Республіці.

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Ці гроші, мають дуже важливе значення для цих некомерційних організацій. Річ у тому, що багато з них мають річний дохід менш як 5 мільйонів доларів. Крім того, цьому сектору було дуже складно під час пандемії коронавірусу.

Багатьом було важко найти роботу, вони також зазнали труднощів зі збором коштів у форматі онлайн. Згідно з результатами опитування CAF America, яке проводили у серпні 2021 року, великі організації (з більше ніж 21 співробітником) майже вдвічі частіше заявляли, що вони мають можливість нормально працювати або процвітають, ніж менші неприбуткові організації.

Гейл висловив надію, що некомерційні організації, які отримали від них гроші, інвестують їхній 1 мільйон доларів. Тож, у майбутньому це мало б стати фондом, який зростатиме, а організації будуть вилучати, щонайменше, 5% кожного року. Це еквівалентно 50 тисячам доларів (якщо гроші інвестовано, ця сума в доларах має бути більшою).

Американський бізнесмен також наголосив, що така схема допоможе створити більш стабільне майбутнє, оскільки вони будуть розуміти, що звідки вони можуть отримувати кошти й зосередитися на виконанні своєї роботи. Додають, що вони трохи відстали від графіка.

Що відомо про капітал Гейла

На момент створення цього матеріалу, видання Forbes оцінює статки Роберта Гейла приблизно у 5 мільярдів доларів США. Він є співзасновником та очільником компанії Granite Telecommunications. Також він стояв біля витоків фірми Boston Celtics.

Гейли не єдині, хто намагається поділитися своїми статками. Під час пандемії найбагатші люди світу володіли 11% всього світового багатства, згідно зі звітом World Inequality Lab за 2021 рік. Все більше мільярдерів заявляють про намір віддати принаймні частину власних капіталів.

Гейли приєдналися до рядів таких філантропів-мільярдерів, як Маккензі Скотт і Воррен Баффет, які пообіцяли віддати більшість своїх коштів саме на благодійність.