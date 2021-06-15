Инвестор-миллиардер и генеральный директор компании Berkshir Hathaway в письме для медиа подробно объяснил свою позицию.

Обратите внимание "Работающие деньги":простые правила выгодных инвестиций на рынке Forex

Расследование ProPublica

ProPublica проанализировала декларации Уоррена Баффетта с 2014 по 2018 год. Журналисты-расследователи выяснили, что за этот период состояние инвестора выросло на 24 миллиарда долларов. Однако, он задекларировал лишь 125 миллионов долларов дохода и уплатил налог в размере 24 миллионов долларов.

Уоррен Баффетт действительно удивительный. Он король. По нашим расчетам, он избежал больше налогов, чем кто-либо в Америке,

– говорится в материале американской организации.

ProPublica информирует, что миллиардеру удается минимизировать свой доход, и соответственно налоги, сохраняя свой капитал в активах Berkshire Hathaway. Плюс компания не выплачивает дивиденды инвесторам.

Ответ Уоррена Баффетта

Миллиардер заявил, что большинство акционеров его компании предпочитают том, чтобы Berkshire реинвестировала прибыль, а не выплачивала дивиденды. Баффетт также отметил, что инвесторы осознают, что большинство этих средств в конце концов пойдут на добрые дела.

Интересно От бриллиантов до Ferrari: активы стали сенсацией в мире инвесторов

Многие крупные акционеры, включая меня, наслаждаются долгосрочным увеличением стоимости, зная, что оно предназначено для благотворительности, а не потребления или династических стремлений,

– заявил Уоррен Баффетт.

Инвестор акцентировал на том, что владельцы ценных бумаг компании Berkshire классов "А" и "В" проголосовали против выплаты дивидендов в 2014 году. Баффетт защищает свое решение сохранить практически весь многомиллиардный капитал в своем фонде. Богач пообещал отдать почти 100% своего состояния на благотворительность. Баффетт добавил, что с 2006 года пожертвовал почти половину из своих 475 тысяч активов.

Как Уоррен Баффетт отдает деньги на благотворительность: смотреть видео

Баффетт считает, что лучше отдать деньги на благотворительность, чем поддерживать погашение государственного долга США Федеральным правительством. Он в очередной раз поддержал внесение изменений в налоговый кодекс. И нвестор выразил надежду, что это поможет уменьшить финансовый разрыв в обществе и добавил, что богатые династии – "нежелательное явление для нашего общества".

Я верю, что эти деньги принесут больше пользы обществу, если пойдут на благотворительность, чем если они будут использованы для незначительного уменьшения долга США, который постоянно растет,

– отметил миллиардер.