Биткойн стремительно идет вниз: как война в Иране повлияла на рынок криптовалют
22 марта биткоин обвалился до самой низкой отметки за весь месяц, причина – ситуация на Ближнем Востоке. Однако, по мнению экспертов, валюта была и остается одним из самых рискованных активов.
Что известно о ситуации на крипторынке?
О том, как мировая экономика повлияла на цифровую валюту, говорится в материале Bloomberg.
В воскресенье, 22 марта биткойн обвалился на 3,3% до 68 150 долларов. Показатель является самым низким за март 2026 года.
Основная причина колебаний на крипторынке – обострение конфликта на Ближнем Востоке. Так, после очередных угроз от Трампа и ответа на них Ирана – крипторынок соответственно среагировал.
Заметьте! Биткойн снижается с начала войны США и Израиля против Ирана. В общем криптовалюта потеряла около 20% от начала атак на Ближнем Востоке.
Снижение стоимости валюты, которое зафиксировали в феврале 2026 года является крупнейшим с начала 2024 года. У Reuters сообщали, что биткойн упал более чем на 3% и одна монета тогда стоила 70 052 доллара.
В то же время известно, что еще в начале октября 2025 года валюта была на уровне 120 тысяч долларов за одну монету.
Что будет с рынком криптовалют в 2026 году?
Ранее Reuters также сообщали о том, что с октября 2025 года, когда стоимость биткойна достигла максимальной отметки, начали фиксировать спад.
Это связано с тем, что инвесторы потеряли интерес к валюте и теперь продолжается полноценный переход к спаду, который может длиться месяцами. Также есть риск, что во время падения цен на валюту ее владельцы захотят массово сбыть сбережения. Так, начнется распродажа и цены упадут еще больше.
Важно! Криптовалюта остается наиболее рискованным активом.
В частности это связано с большим влиянием от общей мировой ситуации. А нынешняя война в Иране пример этого.
Что еще нужно знать о биткоине?
После того, как Трамп ввел пошлины криптовалюта пошла на спад. В конце февраля стоимость одной монеты колебалась в пределах 63 тысяч долларов. За второй месяц 2026 года цена снизилась на 19%.
В комментарии для 24 Канала Кирилл Хомяков в частности рассказал, что в течение 6 лет биткойн вырос почти семикратно. Однако на любых рынках случаются проседания и это нормально.