Біткойн стрімко йде вниз: як війна в Ірані вплинула на ринок криптовалюти

22 березня біткойн обвалився до найнижчої позначки за весь місяць, причина – ситуація на Близькому Сході. Однак, на думку експертів, валюта була й залишається одним із найризикованіших активів.

Що відомо про ситуацію на крипторинку?

Про те, як світова економіка вплинула на цифрову валюту, йдеться в матеріалі Bloomberg.

У неділю, 22 березня біткойн обвалився на 3,3% до 68 150 доларів. Показник є найнижчим за березень 2026 року.

Основна причина коливань на крипторинку – загострення конфлікту на Близькому Сході. Так, після чергових погроз від Трампа та відповіді на них Ірану – крипторинок відповідно зреагував.

Зауважте! Біткойн знижується з початку війни США та Ізраїлю проти Ірану. Загалом криптовалюта втратила близько 20% від початку атак на Близькому Сході.

Зниження вартості валюти, яке зафіксували в лютому 2026 року є найбільшим з початку 2024 року. У Reuters повідомляли, що біткойн впав більше ніж на 3% і одна монета тоді коштувала 70 052 долари.

Водночас відомо, що ще на початку жовтня 2025 року валюта була на рівні 120 тисяч доларів за одну монету.

Що буде з ринком криптовалюти у 2026 році?

Раніше Reuters також повідомляли про те, що з жовтня 2025 року, коли вартість біткойна досягла максимальної позначки, почали фіксувати спад.

Це пов'язано з тим, що інвестори втратили інтерес до валюти й тепер триває повноцінний перехід до спаду, який може тривати місяцями. Також є ризик, що під час падіння цін на валюту її власники захочуть масово збути заощадження. Так, почнеться розпродаж і ціни впадуть ще більше.

Важливо! Криптовалюта залишається найбільш ризикованим активом.

Зокрема це пов'язано із більшим впливом від загальної світової ситуації. А теперішня війна в Ірані приклад цього.

