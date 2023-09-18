Самая известная цифровая монета в мире – биткоин – опередила компанию Visa по объему годовых транзакций. Это очень важный результат, однако нужно обратить внимание на несколько моментов.

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Какие моменты следует учесть

Прежде всего речь идет о том, биткоин функционирует как децентрализованная сеть. Visa уже десятилетиями работает на глобальном уровне. Также это централизованная платежная система, настроенная на транзакции от пользователей.

К теме! "ПриватБанк" совместно с Visa запустили уникальный проект. Речь идет о программе цифровой аутентификации платежей в электронной торговле Digital Authentication Framework (DAF). Более того, это сделали впервые именно в Украине.

С другой стороны биткоин с децентрализованной системой, где транзакция может свидетельствовать как о покупке кофе, так и о переводе монет, которые стоят сотни миллионов долларов. По сути это две совершенно разные системы со своими правилами и ограничениями.

Несмотря на то, что биткоин опередил Visa по объему транзакций – это важное событие, свидетельствующее о росте влияния децентрализованных сетей. На этом фоне возникает вопрос, как будет выглядеть финансовый ландшафт в будущем.

Добавим, что на момент создания этого материала курс биткоина колеблется на уровне 27 265 долларов за монету. Рыночная капитализация криптовалюты составляет 531,32 миллиарда долларов, согласно данным CoinDesk.