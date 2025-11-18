Рекордное падение: сколько стоит биткоин сейчас

Впервые биткоин снизился до уровня ниже 90 тысяч долларов. Такая ситуация стала закономерным следствием месячного падения.

Что происходит со стоимостью биткойна?

Во время торгов в Азии биткойн снизился на 2,4%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Напомним! Биткойн уже "падал" со 126 000 долларов. Это снижение произошло еще в начале октября на фоне ликвидации нас сумму более 19 миллиардов долларов. В то же время рекорд был установлен в апреле. Тогда действия Трампа, связанные с тарифами заставили биткойн опуститься до 74 400 долларов.

Почему произошло падение биткойна:

растут экономические трудности;

появляются опасения, относительно геополитической ситуации;

возникают беспокойства, относительно политики процентных ставок.

Поскольку трейдеры переоценивают вероятность снижения процентной ставки Федеральной резервной системой в декабре, а фондовые рынки снижаются с недавних максимумов, аппетит к риску снизился, что делает биткойн уязвимым к дальнейшему падению,

– отмечает издание.

Какая цена биткойна сейчас?

Сейчас биткойн несколько восстановился, сообщает investing.com. Эта крипта начала расти и на момент написания статьи достигла – 91 148 долларов за одну монету.



Какова цена биткойна 18 ноября 2025 года / Скриншот с сайта investing.com

Что нужно знать о биткоине сейчас?

Именно биткойн остается лидером среди криптовалют. Ведь у него самая большая рыночная капитализация, которая достигает более 2 триллионов долларов. На втором месте – Ethereum. А на третьем, по уровню капитализации – Tether. Также масштабными криптовалютами считаются: XRP, BNB, Solana, USDC, TRON, Dogecoin, Cardano.

В начале ноября биткоин уже опускался. Тогда стоимость этой монеты снижалась до менее 100 тысяч долларов. Это падение было спровоцировано большим оттоком капитала.

