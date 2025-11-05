До какого уровня может опуститься биткойн, если падение на рынке будет продолжаться?
В разговоре с 24 Каналом финансовый аналитик Андрей Шевчишин заметил, что на сегодня является важным уровень поддержки на рынке в диапазоне 97 – 98 тысяч долларов. А если рынок потеряет эту поддержку, то есть цена опустится ниже этого показателя, то есть риск перехода к "медвежьей фазе".
Аналитик напоминает, что кроме Bitcoina, значительной коррекции цены подверглись другие популярные криптовалюты: эфир, солана и др.
Если же падение на рынке продлится несколько месяцев, то потенциал падения криптовалюты составит 70 – 75 тысяч долларов за монету. В то же время это не отменяет того, что через длительный период биткойн может восстановиться.
Шевчишин объясняет, что коррекция цены в более 20% официально считается переходом к "медвежьей фазе".
Что означает "медвежья фаза": это длительный период спада цен на активы на фондовых рынках (стоимость акций, криптовалют и т.д.). В этот период инвесторы покупают меньше, а продают больше.
Что произошло на рынке криптовалют?
Напоминаем, что недавно биткойн упал ниже 100 тысяч долларов, что произошло впервые с июня 2025 года. Впрочем цена впоследствии восстановилась до отметки в 101 тысячу долларов. По состоянию на момент написания материала, по данным investing.com, цена составляет чуть больше, чем 103 тысячи долларов за монету.
До падения цена криптовалюты была в диапазоне ориентировочно 105 – 106 тысяч долларов. Впрочем малые покупатели, что были на рынке, не смогли сдержать падение стоимости. Поэтому быки, то есть трейдеры, покупающие активы в ожидании роста цен на них, начали массово продавать их.
Впоследствии биржа самостоятельно закрыла позицию, чтобы избежать дальнейших убытков на рынке, а это еще больше усилило падение.