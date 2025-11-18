Рекордне падіння: скільки коштує біткойн зараз

Вперше біткойн знизився до рівня нижче 90 тисяч доларів. Така ситуація стала закономірним наслідком місячного падіння.

Що відбувається з вартістю біткойна?

Під час торгів в Азії біткойн знизився на 2,4%, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Нагадаємо! Біткойн уже "падав" зі 126 000 доларів. Це зниження відбулося ще на початку жовтня на фоні ліквідації нас суму більш як 19 мільярдів доларів. Водночас рекорд було встановлено у квітні. Тоді дії Трампа, пов'язані з тарифами змусили біткойн опуститися до 74 400 доларів.

Чому відбулося падіння біткойна:

зростають економічні труднощі;

з'являються побоювання, відносно геополітичної ситуації;

виникають занепокоєння, відносно політики процентних ставок.

Оскільки трейдери переоцінюють ймовірність зниження процентної ставки Федеральною резервною системою у грудні, а фондові ринки знижуються з нещодавніх максимумів, апетит до ризику знизився, що робить біткойн вразливим до подальшого падіння,

– зазначає видання.

Яка ціна біткойна зараз?

Зараз біткойн дещо відновився, повідомляє investing.com. Ця крипта почала рости і на момент написання статті сягнула – 91 148 доларів за одну монету.



Яка ціна біткойна 18 листопада 2025 / Скриншот з сайту investing.com

Що потрібно знати про біткойн зараз?

Саме біткойн залишається лідером серед криптовалют. Адже у нього найбільша ринкова капіталізація, яка сягає понад 2 трильйони доларів. На другому місці – Ethereum. А на третьому, за рівнем капіталізації – Tether. Також масштабними криптовалютами вважаються: XRP, BNB, Solana, USDC, TRON, Dogecoin, Cardano.

На початку листопада біткойн вже опускався. Тоді вартість цієї монети знижувалася до менш як 100 тисяч доларів. Це падіння було спровоковане великим відтоком капіталу.

