Биткойн снова падает: ситуация на рынке криптовалют меняется

В ноябре биткоин вырос. Уже 1 декабря произошло его снижение. Падение было резкое, что указывает на ощутимые изменения на рынке криптовалют.

Что повлияло на снижение биткойна?

В частности, падение биткойна сигнализирует о новой волне продаж сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также Новое последствие атаки украинского беспилотника: цены на нефть летят вверх

Как изменилось значение крипты 1 декабря:

биткойн упал в пиковые моменты на 5 – 7 % (он опускался ниже 85 тысяч долларов);

также упал Ethereum, он снизился на более чем 7%, опустившись до примерно 2,8 тысячи долларов.

Цифровые активы также ощутили на себе более широкие макроэкономические изменения, отразившиеся на мировых рынках, поскольку фондовые трейдеры в США начали неделю со спада. Японские акции упали, а иена выросла, поскольку председатель Банка Японии Кадзуо Уэда намекнул на повышение ставки в этом месяце,

– отмечает издание.

Как сообщает investing.com, сейчас стоимость биткойна остается ниже, чем ожидалось. Монета стоит – 84 719 долларов.



Какая цена биткойна в 17:57 1 декабря по Киевскому времени / Скриншот с investing.com

Важно! Если нынешние тенденции будут продолжаться, биткойн может упасть до 80 тысяч долларов.