Біткойн знову падає: ситуація на ринку криптовалют змінюється

У листопаді біткойн зріс. Уже 1 грудня відбулося його зниження. Падіння було різке, що вказує на відчутні зміни на ринку криптовалют.

Що вплинуло на зниження біткойна?

Зокрема, падіння біткойна сигналізує про нову хвилю продажів повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Як змінилось значення крипти 1 грудня:

біткойн впав у пікові моменти на 5 – 7 % (він опускався нижче 85 тисяч доларів);

також впав Ethereum, він знизився на більш як 7%, опустившись до приблизно 2,8 тисячі доларів.

Цифрові активи також відчули на собі ширші макроекономічні зміни, що відбилися на світових ринках, оскільки фондові трейдери в США розпочали тиждень зі спаду. Японські акції впали, а єна зросла, оскільки голова Банку Японії Кадзуо Уеда натякнув на підвищення ставки цього місяця,

– наголошує видання.

Як повідомляє investing.com, зараз вартість біткойна залишається нижчою ніж очікувалось. Наразі монета коштує – 84 719 доларів.



Яка ціна біткойна о 17:57 1 грудня за Київським часом / Скриншот з investing.com

Важливо! Якщо теперішні тенденції триватимуть, біткойн може впасти до 80 тисяч доларів.