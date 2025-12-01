Что повлияло на снижение биткойна?
В частности, падение биткойна сигнализирует о новой волне продаж сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Как изменилось значение крипты 1 декабря:
- биткойн упал в пиковые моменты на 5 – 7 % (он опускался ниже 85 тысяч долларов);
- также упал Ethereum, он снизился на более чем 7%, опустившись до примерно 2,8 тысячи долларов.
Цифровые активы также ощутили на себе более широкие макроэкономические изменения, отразившиеся на мировых рынках, поскольку фондовые трейдеры в США начали неделю со спада. Японские акции упали, а иена выросла, поскольку председатель Банка Японии Кадзуо Уэда намекнул на повышение ставки в этом месяце,
Как сообщает investing.com, сейчас стоимость биткойна остается ниже, чем ожидалось. Монета стоит – 84 719 долларов.
Какая цена биткойна в 17:57 1 декабря по Киевскому времени / Скриншот с investing.com
Важно! Если нынешние тенденции будут продолжаться, биткойн может упасть до 80 тысяч долларов.
Как менялась стоимость биткойна?
В июле биткойн резко подорожал. Сначала он достиг 119 тысяч долларов. А уже 14 июля, подорожал до – 120 тысяч долларов.
Уже в ноябре, произошло падение этой крипты. Тогда она достигла почти 90 тысяч долларов, опустившись со значения – 126 тысяч долларов. Это самое глубокое падение биткойна за месяц в течение этого года.