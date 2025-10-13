После объявления Дональда Трампа о дополнительных 100% пошлинах на китайский импорт крипторынок мгновенно отреагировал паникой. Bitcoin, который накануне достиг исторического максимума в 126 тысяч долларов, обвалился до ниже 110 тысяч долларов.
Среди других криптовалют пострадали эфир и солана. Кроме того, такое падение назвали крупнейшим ликвидационным событием за всю историю криптовалют. Однако дальнейший анализ показал, что этот обвал имел признаки не просто рыночной турбулентности, а возможной манипуляции со стороны крупных игроков.
24 Канал узнал, что стало на самом деле причиной падения рынка криптовалют, сколько средств потеряли инвесторы и не был ли этот обвал частью игры.
Что стало причиной резкого обвала биткойна?
Заявление Трампа о таможенных тарифах для Китая из-за ограничений и контроля редкоземельных металлов спровоцировало коррекцию не только биткойна, но и всех криптовалют, рынка акций, иностранных валют и сырья. Таким образом, состоялась масштабная распродажа на всех финансовых площадках, отметил во время разговора с 24 Каналом финансовый аналитик Андрей Шевчишин.
Учитывая риск торговых войн, разрыва торговых цепочек и финансовой дестабилизации, то в таких случаях нужно фиксировать прибыли и распродавать. А что получилось на рынке криптовалют? Дело в том, что на нем много маржинальной торговли. Кроме того, там много алгоритмической торговли, то есть когда торгуют роботы, и они действуют настолько быстро, что обычные игроки не могут успеть за такой скоростью.
Важно добавить, что с начала октября в ETF (биржевой фонд) зашли просто исторически рекордные средства инвесторов за короткий промежуток времени.
Рынок был "перегретым". И все понимали, что где-то вскоре может начаться коррекция. Однако спекулятивный капитал ведет себя не всегда рационально.
Если буквально говорить, то это: "Почему я буду продавать, если оно растет?" И когда Трамп вышел с таким заявлением, начинается так называемая "распродажа",
– замечает Шевчишин.
Напоминаем! Ситуация с обвалом крипторынка совпала с трагическим событием в Киеве, где нашли мертвого криптопредпринимателя Константина Ганича, известного как Костя Кудо. Предварительно говорится о том, что блогер совершил самоубийство. Кроме того, накануне смерти Константин рассказывал близким о подавленном состоянии из-за финансовых трудностей.
Почему инвесторы потеряли целые состояния из-за обвала Bitcoin?
Игроки криптобиржи часто берут кредитные ресурсы у биржи для того, чтобы закупить больше криптовалюты. При этом часть своих средств оставляют в качестве денежного залога. Такой механизм называется торговля с плечом. Другими словами, биржа позволяет трейдеру торговать на сумму, которая больше, чем его реальные средства.
Например, имея лишь 1 000 долларов, но с помощью плеча 1:10, коэффициент которого определяет биржа, можно получить 10 000 долларов для торгов. Однако увеличение позиции пропорционально увеличивает как прибыль, так и убытки.
Чем отличаются разные виды "плеч"
Существует несколько видов таких "плеч", среди которых есть изолированное плечо – когда риски ограничиваются только конкретной сделкой, а потому если она идет в минус, то трейдер теряет только ту часть залога, которая была выделена на данную операцию.
Другой вид имеет название кросс-плечо – когда залог является общим для всех открытых позиций. То есть если одна сделка уходит в минус, то она тянет за собой все остальные, а следовательно и весь баланс на счету.
- Таким образом, когда цена криптовалюты, например биткойн, резко падает, это работает против трейдера, ведь его залог больше не покрывает убытки.
- Соответственно, система не ждет: позиции криптовалют ликвидируются автоматически и принудительно для того, чтобы вернуть одолженные средства.
Как добавляет Шевчишин, во время обвала Bitcoin ликвидации достигли рекордного дневного объема 19,3 миллиарда долларов. Также было ликвидировано несколько сотен тысяч розничных торговцев, а капитализация рынка криптовалют упала с 4,1 триллиона до 3,3 триллиона долларов.
Сейчас рынок начал довольно быстро восстанавливаться. Например, это касается сильных криптовалют, которые привлечены в физический бизнес и обслуживают стейблкойны, то есть криптовалюты, чья стоимость привязана к определенному активу, например доллар, золото или нефть.
Справка: альткоины – все криптовалюты, кроме Bitcoin. Сейчас они до сих пор находятся в довольно слабой позиции. И риск таких коррекций указывает на то, что это очень опасный инструмент.
Что сейчас с ценой биткойна?
Шевчишин отмечает, что по состоянию на сейчас биткойн растет. Кроме того, 12 октября, цена также восстанавливалась – на 3%. А вот восстановление эфира составило 10%.
- В пятницу, 10 октября, когда произошел обвал рынка криптовалют, стоимость биткойна фиксировалась на уровне 103 тысяч долларов, сообщали CNN.
- По состоянию на 11 октября, в обед, цена уже торговалась на уровне более 111 тысяч долларов.
- А по данным Reuters, по состоянию на 13 октября, биткойн вырос на 0,2% – до 115 тысяч долларов,
Аналитик рассказывает, что в этой ситуации с обвалом рынка криптовалюты стоит вспомнить то, что перед заявлением Трампа были замечены довольно интересные ставки на снижение – миллионные – о том, что рынок будет падать за 20 минут, за 1 минуту и тому подобное.
Такие объемы называют "китами", когда речь идет о миллионах долларов. Кроме того, продавали они не на споте, а на аукционах, на фьючерсах, то есть на еще более волатильном рынке, чем стандартный. Соответственно, они на этом падении очень много заработали,
– отмечает господин Андрей.
Он добавляет, что, скорее всего, была инсайдерская торговля и кто-то этим воспользовался. Соответственно, были люди, которые владели информацией об обвале, а также о том, что после падения все может вернуться. Соответственно, можно сделать ставку на восстановление.
Кто крупнейший инвестор в Bitcoin?
На данный момент одним из крупнейших инвесторов в Bitcoin среди физических лиц является президент США Дональд Трамп. Его инвестиции в криптовалюту составляют 870 миллионов долларов, то есть почти миллиард. Соответственно, когда такой инсайдер есть, то с таким активом очень интересно работать.
- Кроме того, в соцсетях уже распространяется версия о целенаправленной манипуляции на крипторынке. Например речь идет о бирже Binance, которая перед падением рынка оценивала стейблкойн USDE только по собственному ордербуку, а исправить такую техническую уязвимость должна была с 14 октября.
- Зато крупные игроки на рынке использовали эту слабость и на фоне заявлений Трампа спровоцировали массированную ликвидацию на миллиарды долларов.
Что такое ордербук?
Это список заявок на покупку и продажу криптовалюты на бирже, который показывает, кто и за какую цену готов купить или продать ее.
Были ли обвалы биткойна еще существеннее, чем теперь?
Ранее существенные колебания биткойна уже фиксировались: это могло быть как 20%, так и 25%, однако до этого момента в денежном эквиваленте отклонения по биткойну в 20 тысяч долларов еще никогда не было, говорит Шевчишин.
За всю историю Bitcoin бывали моменты, когда в относительном выражении колебания криптовалюты были больше, чем 20%,
– добавляет собеседник.
Сейчас рынок не то что стабилен по отношению к этим колебаниям, но он имеет больше поддержки благодаря спотовым крипто-EFT, то есть так называемым фондам. А также через инвесторов, которые используют эти коррекции для дополнительной покупки биткойнов.
Несмотря на это аналитик Шевчишин говорит: для минимизации риска при таком развитии событий следует придерживаться главного правила – следить за своими убытками.
- Есть стандартные правила трейдинга, которые указывают на то, что вы можете контролировать свои убытки, однако свою прибыль – нет.
Из этого правила следует следующее: всегда ограничивайте свои убытки и выставляете ограничитель. Например, так называемый Stop-Loss (автоматический ордер на продажу, который продает актив, когда его цена достигает установленного уровня убытков, – 24 Канал),
– объясняет Шевчишин.
- Кроме того, используйте "меньшее плечо" (использование меньшего заемного капитала относительно собственных средств, – 24 Канал), особенно когда рынок перегрет.
Октябрь, который является исторически положительным для Bitcoin по росту, показал, что это очень опасно, ведь несмотря на все никто не отменял волатильность.
Нужно всегда понимать, особенно в торговле криптовалютой и особенно альткоинами, что это очень рисковый инструмент. И этот риск нужно контролировать,
– добавил господин Андрей.
Обратите внимание! Некоторые биржи не смогли выполнить контракты, когда люди во время обвала пытались выйти из торгов. В то же время некоторые из них уже вернули средства людям за то, что они не смогли выполнить ту или иную операцию.
Какие украинцы владеют наибольшим количеством Bitcoin?
- По состоянию на конец 2024 года, первое место по количеству биткойнов занимал экс-депутат из Одессы Дмитрий Палпатин. У него насчитывалось 7 711 биткойнов.
- Второе место занял также экс-депутат Одесского городского совета – Иван Бойченко, который имел в своем кошельке 5 750 биткойнов.
- Третье место принадлежит нардепу Дмитрию Голубову. У него 4 376 биткойнов.
- Еще один депутат из Одессы Анатолий Урбанский занимает четвертое место с количеством биткойнов в 4 256.
- А пятую строчку занимает юрист и присяжный судья из Хмельницкого Сергей Хома, который хранит 4 047 биткойнов.
Интересно! Одной из первых мировых компаний, которые заявили о своих инвестициях в Bitcoin, стала Tesla, владельцем которой является миллиардер Илон Маск. По данным аналитической платформы Arkham Intelligence, компании, принадлежащие Маску, в частности SpaceX, имеют в совокупности 19 794 биткойна.