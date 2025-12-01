Що вплинуло на зниження біткойна?
Зокрема, падіння біткойна сигналізує про нову хвилю продажів повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Читайте також Новий наслідок атаки українського безпілотника: ціни на нафту летять вгору
Як змінилось значення крипти 1 грудня:
- біткойн впав у пікові моменти на 5 – 7 % (він опускався нижче 85 тисяч доларів);
- також впав Ethereum, він знизився на більш як 7%, опустившись до приблизно 2,8 тисячі доларів.
Цифрові активи також відчули на собі ширші макроекономічні зміни, що відбилися на світових ринках, оскільки фондові трейдери в США розпочали тиждень зі спаду. Японські акції впали, а єна зросла, оскільки голова Банку Японії Кадзуо Уеда натякнув на підвищення ставки цього місяця,
– наголошує видання.
Як повідомляє investing.com, зараз вартість біткойна залишається нижчою ніж очікувалось. Наразі монета коштує – 84 719 доларів.
Яка ціна біткойна о 17:57 1 грудня за Київським часом / Скриншот з investing.com
Важливо! Якщо теперішні тенденції триватимуть, біткойн може впасти до 80 тисяч доларів.
Як змінювалась вартість біткойна?
У липні біткойн різко подорожчав. Спочатку він сягнув 119 тисяч доларів. А уже 14 липня, подорожчав до – 120 тисяч доларів.
Уже у листопаді, відбулося падіння цієї крипти. Тоді вона сягнула майже 90 тисяч доларів, опустившись зі значення – 126 тисяч доларів. Це найглибше падіння біткойна за місяць протягом цього року.