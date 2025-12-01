Що вплинуло на зниження біткойна?

Зокрема, падіння біткойна сигналізує про нову хвилю продажів повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Як змінилось значення крипти 1 грудня:

біткойн впав у пікові моменти на 5 – 7 % (він опускався нижче 85 тисяч доларів);

також впав Ethereum, він знизився на більш як 7%, опустившись до приблизно 2,8 тисячі доларів.

Цифрові активи також відчули на собі ширші макроекономічні зміни, що відбилися на світових ринках, оскільки фондові трейдери в США розпочали тиждень зі спаду. Японські акції впали, а єна зросла, оскільки голова Банку Японії Кадзуо Уеда натякнув на підвищення ставки цього місяця,

– наголошує видання.

Як повідомляє investing.com, зараз вартість біткойна залишається нижчою ніж очікувалось. Наразі монета коштує – 84 719 доларів.



Яка ціна біткойна о 17:57 1 грудня за Київським часом / Скриншот з investing.com

Важливо! Якщо теперішні тенденції триватимуть, біткойн може впасти до 80 тисяч доларів.