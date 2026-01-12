Что происходит со стоимостью биткойна?
Биткойн не смог преодолеть отметку – 95 тысяч долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Читайте также Исторический антирекорд: иранская валюта теперь стоит почти 0
Фактически, эта крипта никак не может восстановиться после "октябрьской распродажи". Тогда такая монета упала почти на треть.
В течение этой недели колебания были такие:
- в начале недели биткойн начал восстанавливаться, он достиг пика чуть ниже 94 800 долларов;
- уже в пятницу, эта монета торговалась на уровне ориентировочно – 90 200 долларов.
Инвесторы ожидают ряда политических решений в Вашингтоне по тарифам, руководства ФРС и законодательства о криптовалютах, что оставляет биткойн в режиме ожидания. Верховный суд не вынес ожидаемого решения в пятницу о законности тарифов Трампа, что способствует стагнации биткойна наряду с притоком средств в биржевые фонды и геополитической неопределенностью,
– указывает издание.
Сейчас эксперты разделились во мнениях, относительно перспективы биткойна. Некоторые трейдеры ожидают, что:
- если биткойн преодолеет психологический барьер в 2025 году разблокируются системные покупки;
- тогда монета может достичь 200 000 долларов до конца года.
Сейчас биткойн колеблется около 91 тысячи долларов. Сегодня произошло снижение. На момент написания публикации, одна монета имеет цену – 90,751,30 долларов, сообщает investing.com.
Сколько стоит 1 BTC 12 января 2026 года / Скриншот сервиса investing.com
Как менялась стоимость биткойна в 2025 году?
В октябре прошлого года биткойн достиг исторического значения. Тогда эта монета выросла в цене до 126 000 долларов.
Затем произошло резкое падение крипты. Этому, в частности, способствовала тарифная политика Трампа. В этот момент один биткойн стоил 110 000 долларов.
Тенденция снижения стоимости биткойна продолжалась и дальше. Крипта падала даже ниже 90 тысяч долларов. В определенные моменты, монета достигала 87 тысяч долларов.